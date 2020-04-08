美國擬推晶片管制新規 華為表示遺憾 路透：台積電恐遭池魚之殃

美國政府預計推出新的出口管制規定，阻止中國電信設備製造商取得全球晶片供應，華為高層週二 (7 日) 表示，美國政府相關做法「令人遺憾」，也會打擊全球供應商。

據《路透》報導，美國政府高級官員同意採取新措施，迫使使用美國設備的外國晶片製造商，在發貨給華為之前必須獲得許可。消息人士稱，如果此一計畫敲定，對供貨給華為的主要晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 將構成打擊。

該計畫也可能打擊美國企業，如提供晶片製造設備的 KLA Corp (KLAC-US)、Lam Research (LRCX-US) 和應用材料 (AMAT-US)。

華為技術總監 Paul Scanlan 在一次網路研討會上，對這一消息表示遺憾，但他似乎不認為這些措施會在長期內損害公司利益。

Scanlan 表示，無論美國限制本地公司向華為供應晶片，或是阻止其他零件供應管道，有關做法都屬不幸，因為全球供應商都會一同受拖累。

不過 Scanlan 強調，華為每年在研發上花費 200 億美元，「這可能是我們賺很多錢的原因」。

美國 9 個業界團體週一 (6 日) 致函美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross)，也反對美方推出出口管制新規，並擔心美國對出口管制的調整，可能傷害美國業者。

分析師指出，華盛頓對華為的攻勢可能會繼續阻礙該公司在海外的發展，特別是美國，但同時也刺激其實現自給自足。這對 Qorvo Inc. (QRVO-US)、Skyworks Solutions Inc.(SWKS-US) 等美國晶片製造商來說特別不利。