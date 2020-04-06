除射頻元件外 華為P40系列高度達成「去美化」

外媒報導指稱，在拆解華為 P40 後發現，華為內部電子零組件已經在很大的程度上擺脫對美國企業的依賴，而「國產化」正在全力推動中。

P40 的內部電子零組件主要供應來源有中國、韓國、日本。但射頻前端 (RF) 模組中還是保留 Skyworks、Qorvo、高通等美企產品身影。

該報導表示，RF 模組的研發耗時費力，華為暫時還沒有找到能與 Skyworks、Qorvo、高通等龍頭相抗衡的非美企業。

不過，這也意味著，上述三家美企都在「實體清單」事件後取得繼續出貨給華為的臨時許可。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

此外，值得一提的是，華為已涉足 RF 前端模組中關鍵零組件 - PA(功率放大器) 的研發，可以預期在 5G 世代進展至中、後期階段，海思推出的 RF 前端模組仍可期待。

不過，除了在少數關鍵零組件仍無法擺脫美企外，很多零組件已進行「國產化」。這已不光是只有在處理器、音頻、控制等多個晶片是由華為自主研發，絕大部零件也都是中國供應商或非美企業所供應。



例如，P40 Pro、Pro + 鏡頭模組分別來自 SONY、大立光、舜宇光學、歐菲光、立景、丘鈦科技、水晶光電等；指紋辨識則來自匯頂、歐菲光、丘鈦科技。外觀防護出自藍思科技、伯恩光學；螢幕則是來自京東方、LGD。

根據產業鏈的資訊顯示，華為 P40 和 P40 Pro 的軟性 OLED 螢幕由京東方獨家供應。P40 系列的屏下超薄光學指紋方案則全由匯頂包辦，其中 P40 還採用匯頂的 AMOLED 觸控方案。

同時，P40 系列全系還搭載匯頂 VAS 業務 (語音及音訊業務) 為華為提供的高性能、低底噪智慧音訊擴大器，其陶瓷後蓋則採用的是三環集團＋藍思科技的解決方案。

在鏡頭供應鏈方面，業內指出，長焦 CIS 感測器由豪威科技獨家供應，其他 CIS 感測器則是由 SONY 供應。鏡頭模組方面，P40 由歐菲光供應；Pro 和 Pro＋則由舜宇供應。業內也表示，P40 Pro＋10 倍光學變焦的潛望式鏡頭模組的成本高達 70 美金。

在 5G 天線方面，供應鏈透露，華為 P40 系列的天線設計與 Mate 30 系列 5G 手機相當，由中國天線供應商碩貝德和信維通信供應。