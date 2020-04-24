〈陸股盤後〉A股連兩黑 外資無懼再加碼

周四 (23 日) 美股跌多漲少，亞股普遍回檔，周五 (24 日)A 股三大指數在開低後震盪走低，外媒報導指出瑞德西韋未能改善中國患者病情或降低血液中病原體，利空消息影響市場人氣，午盤後陸股進一步下跌，三大指數延續前一日的跌勢，收在今日相對低檔。

盤面上，只有少數類股，如釀酒、燃料電池、特高壓等表現強勁，大部份類股群則呈現收黑。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.06%，收報 2808.53 點；深證成指下跌 1.33%，收報 10423.46 點；創業板指下跌 1.27%，收報 2003.75 點。今日滬深兩市成交金額達人民幣 6252 億元，日減 6.8%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 32.49 億元，其中，滬股通買超人民幣 15.62 億元，深股通買超人民幣 16.87 億元。

產業消息

中國證券業協會公布，中國 133 家券商第一季純益年減 11.7%，利空消息導致券商類股全數下挫，中銀證券大跌 7.8%、中信建投下挫 2.6%、中國銀河下跌 2.4%、東方證券下跌 2.3%、廣發證券下滑 1.5%。

中國兩大保險公司第一季純益大跌，平保純益年減 43%，其中壽險及健康險新業務衰退 24%；而中國人壽第一季純益年減 34%。平保股價下挫 2.3%、中國人壽下跌 1.1%。

陸媒報導指出中國銀行涉嫌利用不良推銷手段，將高險的「原油寶」賣給無期貨投資經驗的客戶，根據調查高達 65% 的客戶不知道「原油寶」與原油期貨掛勾。中國銀行股價下滑 0.9%。

法人觀點

天風證券指出，A 股近期呈現階段性的反彈，整體趨勢而言仍未脫離底部區間，要出現明顯趨勢性的上漲還需等待。短線上較穩定的投資題材以消費、建材等內需型為主。同時，近期已回檔修正過的新基建、新能源、電子等科技股，特別是估值低但業績佳的龍頭股，更值得留意。

山西證券則認為，近期資金在不同類股間來回輪動，市場波動性依舊維持高檔，因此在無持續性主流類股支撐下，指數短期陷入震盪在所難免。但從中長期來看，隨著中國內需復甦，A 股受到基本面的支撐誘因，可望逐步震盪上揚。

中國銀河證券指出，A 股仍在震盪築底期內，投資人可視時機投入 5G 建設及應用、新能源汽車等產業龍頭股。不過，短期大盤仍是以震盪的態勢為主，因肺炎疫情引發的不確定性壓抑投資人情緒，但政策支持及內需型的類股相對安全性較高，可留意建材、機械、食品飲料、農林牧漁等類股。

