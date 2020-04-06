離不開Google 華為積極協商GMS能重回懷抱

外媒週一 (6 日) 報導指出，華為正積極通過協商，希望 Google 的應用程式能在華為 App Gallery 中上架，使非中國地區的用戶能夠在華為手機中再度使用 Google 服務。不過，華為此舉這意味著華為新推出的 5G 旗艦機種 P40 Pro 無法使用 Google Play 及其他屬於 Google 的應用程式，如 YouTube、Gmail 等。

華為在硬方面「去美化」已漸漸有成效，但在軟體方面因起步晚，因此還是嚴重依賴美企技術。同時，在商言商，美國企業也不願失去中國大客戶，據消息指出 Google 也正向積極向美國政府申請恢復與華為之間的合作。目前華為手機雖然可以使用開源的 Andriod 系統，但是並不能夠取得 Google GMS 服務的使用授權。

除了華為及 Google 之間正在商談是否有機會恢復 GMS 授權外，華為也積極推廣自家 HMS 服務系統及 AppGallaery 應用商店，希望未來能與蘋果的 App Store 及 Google 的 Google Play 一較長短，為自家手機或終端設備提供統一的應用下載平台。

至於目前 AppGallery 的進展，華為消費者業務 CEO 余承東在接受媒體採訪時表示，Facebook、Twitter 等熱門應用程式很快將會在 AppGallery 出現。

此外，美國「封鎖華為」政策已奏效，華為去年營收達人民幣 8588 億元，年增 19%，但低於集團目標的人民幣 8928 億元；同時，純益只達人民幣 627 億元，年增率從前一年的 25% 大幅萎縮至 5.6%，純益成長幅度創下近 3 年新低。華為輪值董事長徐直軍直指就是受到美國「實體清單」的影響。

徐直軍認為，受到美國限制措施的衝擊，純益下滑是一定的，但自 2019 年 5 月被納入實體清單後，華為已擴大研發腳步「補洞」，並重新建立起新的供應鏈。而因為「新的供應鏈」興起，將會帶動更多中國半導體廠成長。

