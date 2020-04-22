觸底徵兆顯現 市場逆風更須謹慎

新冠病毒肆虐全球，衝擊經濟與金融市場，隨著各國強力財政政策支持與量化寬鬆，以及封鎖措施，加上市場處於相對便宜價格，市場漸顯觸底跡象。不過，法人也提醒，目前雖是觸底進行式，部分跌深資產開始回彈，但觸底過程恐將持續數月，因此，現階段仍要謹慎因應，並且做好多重資產分散配置。

許多國家過去兩個月宣布封鎖，全球經濟活動因而暫停，甚至快速崩潰，也因此，各種資產類別流動性收緊，市場劇烈震盪。瀚亞投資認為，儘管全球依然壟罩在大封鎖的不確定環境下，仍可發現四大復甦訊號。

一是有效的封鎖措施，疫情爆發可受控：以中國為例，證明積極封鎖措施有助於控制疫情，而經濟一旦恢復常態，將使商業信心反彈，隨著許多企業恢復營運，中國官方製造業採購經理人指數（PMI）從上個月的歷史低點 35.7 飆升至 2020 年 3 月的 52.0；非製造業採購經理人指數反彈至 51.8，相較 2 月份上升 21.7 點，其中運輸、零售和銀行業均出現增長。

二是強而有力的政策支持：避免金融危機再現，全球政府決策者紛紛採取行動，大舉祭出貨幣與財政等救市政策，其中財政刺激政策規模甚至超過 2008 年金融危機期間（中國除外）。以美國和歐洲為例，刺激規模占比分別達 GDP 的 10% 和 5%，亞洲國家也採取積極貨幣寬鬆和財政刺激措施，占比約為 GDP 的 0.2%〜10%，其中日本宣布龐大的財政計劃，占國內生產總值近 20%，在亞洲地區脫穎而出。

三是提升流動性：全球強力的財政和貨幣政策，有效地緩解資本市場的流動情形。隨著聯準會回購美國投資級公司債券，美國和亞洲高收益債券明顯受益；股市波動率也從近期高點回落。為抑制非周期性、急劇且緩慢的疫情爆發風險，放寬流動性將是一帖良藥。

四是估值便宜：此次經過修正後的股價淨值比（P/B），為長期投資人創造機會。例如，美國 MSCI 指數帳面價值目前已低於長期歷史平均水平，而 MSCI 亞太不含日本指數的估值，也已接近 2008 年時的最低點。

瀚亞投資認為，現在正是觸底進行式，因為規模空前的刺激政策，成功激勵了股票與債市，部分跌深資產開始回彈。

不過，由於目前正處於觸底過程的開始，且將可能持續數月之久。瀚亞投資指出，現階段來看，債券收益率看起來極具吸引力，對於股票則是保持中立，因為股市雖然估值具有吸引力，但觸底過程中，投資人仍需謹慎因應，並且做好多重資產分散配置。尤其目前市場情緒、股票收益修正趨勢和總體經濟風險等基本指標仍然較弱，將持續影響股市表現。