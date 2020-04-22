市場震得頭昏眼花？多重資產迎戰 穩中求收益

全球新冠肺炎疫情未見明確拐點，加上油價崩跌，對於全球經濟和投資信心帶來負面影響，金融市場震盪加劇。雖然近期市場信心逐漸回穩，投資出現契機，但法人認為，現階段仍有疫情未歇、油價重挫、企業財報公佈等三大干擾因素，預估資產價格波動仍大，投資更應留意風險管理，可採多重資產配置因應，透過均衡、穩健操作，讓投資組合更為平穩。

今 (2020) 年金融市場一片腥風血雨，以市場動盪最為劇烈的三月份來看，美股短短一個月就創下近 34% 的最大跌幅，顯示這波跌勢又快又猛前所未見，而市場流動性危機所形成的恐慌性殺盤，也使得主要資產除避險型公債以外，遭全線拋售。

而全球股債市歷經三月份大跌後，各國積極採用寬鬆貨幣或財政政策，以應對疫情影響，使得近期投資契機浮現，群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，金融市場最恐慌時刻應已過去，不過目前仍受到三因素影響，包括 1. 疫情並未停歇，衝擊仍可能再維持一段時間；2. 油價再度崩跌、出現史無前例的負油價現象；3. 現階段正值企業財報公布，而第一季因疫情拖累，市場普遍預估企業獲利呈現衰退。因此，近期市場訊息紊亂之下，預估資產價格波動仍大。

整體而言，徐煒庠分析，在疫情、信用和經濟等三重危機疊加下，遇上央行和政府大規模的主動干預，無先例可循，政策成效亦只能待時間揭曉。不過，信用坍塌催生的去槓桿和市場收縮最壞的時間，應已過去，市場走勢仍取決於疫情何時受控和經濟活動的恢復。而接下來將臨一系列經濟數據利空測試，金融市場來看仍是挑戰重重，因此，投資操作上更應留意風險管理。

投資人若想掌握市場機會又擔心風險，徐煒庠建議，可採多重資產配置來因應，透過跨市場、跨資產布局，分散投資組合風險，待市況穩定後亦能掌握資產價格企穩反彈的契機。

資產選擇方面，徐煒庠進一步指出，由於疫情衝擊仍可能再維持一段時間，股價修正已接近 2016 年的幅度，短時間大幅回檔的風險降低。但由於經濟衰退速度接近 2008 年水準，估計下降循環尚未結束，因此，建議仍以均衡、穩健操作為原則。

考量先前在市場過度恐慌而殺出的情況，股市已率先落底，市場情緒也獲得一定程度宣洩，隨著各國政府財政和貨幣政策刺激效果，預估將逐步展現，徐煒庠認為，倘若全球疫情逐漸趨緩，以美股為首之高度開發市場潛力股相對有表現空間，仍可作為配置核心。

另一方面，在先前市場恐慌之下，特別股也遭到波及而錯殺，且考量市場流動性仍在恢復期，建議採少量配置，至於 REITs、新興市場債等亦建議少量持有。高收益債則考量能源價格走低恐拖累能源業表現，後市表現審慎看待，建議亦採少量配置。

考量現階段市場極度動盪下，市場投資信心尚未回穩，徐煒庠說明，宜以接近中性的配置參與波段行情，因此投資組合上也建議同步持有公債、投資等級債兩大避險債券，形成啞鈴策略以因應市場變化，也使投資組則更為平穩。