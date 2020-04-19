〈鉅亨看世界〉Chromebook搶日本千萬台教育市場

日本政府打算讓「GIGA School」這個構想提前達標，該構想是要讓日本全國的中小學生，每人都擁有一台電腦，科技巨頭 Google (GOOGL-US) 也正看好這個龐大商機，打算以免費作業系統「Chrome OS」作為武器，計劃要與市占高達 9 成的微軟 (MSFT-US) 一決高下。

日本政府的「GIGA School」構想，原本是打算在 2023 年度前，要讓全日本的每一名中小學生都擁有一台自己的電腦。但是在新冠肺炎 (COVID-19) 的影響下，各級學校都拉長停課時間，改為線上教學。當局也轉換方針在緊急經濟對策案中編列近 2300 億日圓預算，打算提前在 2020 年度中達標。

對象學生人數約有 950 萬人，若加上設備更新等需求，這塊大餅上看 1 千萬台。根據日本「電子資訊技術產業協會」(JEITA) 統計，2019 年日本國內的電腦出貨量為 973 萬台。換句話說，這個年度光是校園市場需求，大概就可吃下去年一整年的電腦出貨量。

日本政府的「GIGA School」構想，平均在每台電腦的採購上補助 4.5 萬日圓。不過以這樣的補助金額，在實際執行上恐難以買到符合日本文部科學省所要求的硬體。

目前記憶體與 CPU 的價格上揚，若採用微軟的作業系統又需要再加上一筆費用 (日本批發價約 1 萬日圓)，這時 Google 的免費作業系統 Chrome OS 就顯得相當有利。

〈鉅亨看世界〉Chromebook 搶日本千萬台教育市場 (圖片：AFP)

雖然 Chrome OS 可供免費使用，但是在學校等教育現場使用時，為方便校方統一管理則必須支付每台 4200 日圓的授權費用。但是比起微軟的方案還是便宜許多，所以也廣泛的被多家廠商採用。

華碩 (2357-TW) 預測日本對於 Chromebook 的需求將會大增，聯想、HP(HPQ-US) 也都在日本市場強化相關的產品線。日本 NEC(6701-JP) 從 4 月開始，也積極的向教育單位推銷 Chromebook 與雲端解決方案，在數位教科書與運用 AI 人工智慧的英語會話服務方面也有所著力。

目前全球約有 4 千萬名的 Chromebook 使用者，在美國的教育市場有逾 6 成市占。但是日本國內則是因為對雲端服務有所疑慮，所以一直難以普及。

去年日本文部科學省在發給各學校單位的資料當中，提到希望能考慮使用免費軟體。這也被市場解讀為當局在暗推 Chromebook。

目前微軟在日本的教育市場擁有 9 成市占，當然也不會無動於衷。微軟打算使出大絕，在合乎「GIGA School」採購規範的產品上，將作業系統的使用授權降到每台 1 千日圓以下。

某家電腦廠商指出，他們從未見過微軟在使用授權上如此的砍到見骨，相信他們對 Google 的搶市感到相當焦慮。

但是目前由於在家工作的需求大增，企業與上班族對於電腦的需求量龐大。在電腦庫存不足，還有供應鏈大亂的情況下，供給也跟不上需求增加的速度。

就有電腦廠商的高層明講，雖然教育市場的需求提前出現，但他們在供貨上也仍難以掌握。一切都有待中國的生產、物流重上軌道，才有辦法在這波需求得到好處。