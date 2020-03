日本岡山濟生會綜合醫院呼吸器內科診療部長,暨癌症化學治療中心長的川井治之近期提出警告,癮君子們要特別留意武漢肺炎 (COVID-19) 的感染風險。

他提出的理由是,除了和抽菸的動作還有環境有關!菸品本身對人體所帶來的危害,也會導致在萬一感染武漢肺炎時,病症會迅速轉為惡化。

川井醫師表示,癮君子在抽菸時,會用手指叼著菸往嘴裡送。如果沒有徹底洗淨雙手,殘留在手上的病菌就很可能在這個時候從口、鼻、眼睛等部位侵入人體。吸菸時會不斷的重複相同動作,感染風險也會隨之升高。

還有日本的武漢肺炎感染對策專家會議在 3 月 19 日的時候指出,最容易造成感染風險升高的環境有 3 個特徵:

一、換氣不良的密閉空間

二、人群密集的場所

三、進行近距離的對話或發聲行為。提醒人們應避免身處這類環境。而癮君子聚集的吸菸室,可說是最糟糕的例子之一。

加上使用吸菸室的人們往往來來去去,身分難以特定。萬一真的發生群聚感染,要溯源或進行追蹤也恐難圓滿。

〈鉅亨看世界〉武漢肺炎是吸菸者大敵? (圖片:AFP)

還有根據世界衛生組織 (WHO) 所公布的資料「Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)16-24 February 2020」,肇因於武漢肺炎的男性致死率達 4.7%,女性致死率達 2.8%。很明顯的,男性的致死率較高。

川井醫師表示,雖然沒有直接證據能證實他的說法,但是參考 WHO 的另一份資料「WHO report on the global tobacco epidemic 2019」,中國的吸菸人口比例,男性約為 52%、女性約為 3%,男性的吸菸比例相對突出。

還有近來有兩項研究結果吸引了川井醫師留意。其中一項證據是《中華醫學雜誌》在 2 月 28 日所刊登的論文,在考量諸多因素所得到的分析結果顯示,吸菸經歷是導致病情轉為重症的最大因素,會將風險提高 14 倍之多。

而另外一項證據則是《新英格蘭醫學期刊》同樣在 2 月 28 日所刊登的論文。這邊提到中國當地 1099 名患者的分析報告中,非吸菸者的重症比例為 14%;而有吸菸經驗的人,其重症比例則高達 24%。

川井醫師推算,相較於非吸菸者,轉為重症的吸菸者案例約為 1.7 倍;惡化到病危狀態的案例更高達 3 倍。

《路透社》在 3 月 25 日的報導中提到,歐洲疾病預防管制中心 (ECDC) 在研究報告中指出,吸菸者或曾有吸菸經驗的人在感染武漢肺炎後,恐出現較為嚴重的症狀。

川井醫師強調,長期間的吸菸習慣容易導致肺機能低下,許多人會罹患慢性阻塞性肺疾病 (COPD),而肺氣腫就是很典型的症狀。

在呼吸功能降低的情況下,高齡長者若是感染武漢肺炎,容易在瞬間陷入呼吸困難,必須借助人工呼吸器才能呼吸的可能型也相當之高。

他認為吸菸容易降低人體的免疫機能,還有像是肺結核、侵襲性肺炎鏈球菌感染症、退伍軍人病、流感,以及同屬冠狀病毒的 MERS 等的感染風險都將提高,而且病情容易轉為重症。也因此,川井醫師也鼓勵人們戒菸。