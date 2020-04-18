〈鉅亨看世界〉美西已出現「特大乾旱」？

今年全球危機重重，特別是 COVID-19(新冠肺炎) 疫情爆發以來，人們聚焦於關注防疫政策對正常生活的影響，以及其所帶來的經濟嚴重衰退，但一些潛在危機仍在悄悄發生，其中之一，是美國的長期乾旱。

近期有研究發現，美國西部大部分地區長達 20 年的乾旱，正逐漸演變成 1200 年來最嚴重的特大乾旱 (megadrought)。本週發表於《科學》期刊的論文指出，這種歷史性旱災有一半左右，歸因於人為的全球變暖。

研究人員說，本次的特大乾旱源起於 2000 年，目前仍在持續。而在全球氣候變暖的效應之下，使乾旱更為嚴重。

乾旱打擊農業 (圖: AFP)

不過，一些抱持謹慎態度的專家認為，目前美西的乾旱還未到達定義的特大乾旱等級，因此仍待觀察。

什麼是特大乾旱？

乾旱事件時有所聞，有些乾旱為時長達數年甚至數十年，北美的特大乾旱，特指那些長達數十年的事件，帶來人們生活及農業上的危害。

報告作者指出，在美國西部自西元 800-2018 年期間，大約發生了 40 次乾旱事件。其中僅有 4 次滿足大乾旱的標準，分別出現在 800 年代後期、1100 年代中期、1200 年代和 1500 年代後期。

為了進行本次乾旱與過去的旱災比較，研究人員在奧勒岡州、懷俄明州，一直到加州及新墨西哥州的 9 州區域，再加上西南部蒙大拿州的一小部分以及墨西哥北部的部分地區，比較數千個樹木年輪，以了解自 2000 年開始的旱季 (除 2019 年濕季外) 和之前的 4 次特大乾旱有何不同。

氣候變遷讓乾旱更嚴重 (圖: AFP)

他們以土壤濕度為關鍵指標，發現只有另一種乾旱同樣嚴重，甚至可能稍大。它始於 1575 年，於 1620 年結束。

研究的主要作者，哥倫比亞大學生物氣候學家 Park Williams 指出，現在正在發生的乾旱，是「進入現代社會以來最嚴重的」。

Williams 表示，這二十年的乾旱情況，堪比所有 4 次特大乾旱前 20 年的情況，實際上，它更像最嚴重的兩次。

是否起因於人為破壞？

作者說，毫無疑問，當前的乾旱情況是自然事件，但氣候變遷正在使情況更加惡化。

Williams 指出，當發生聖嬰或反聖嬰現象時，美國西南部和墨西哥北部會變得乾燥，這就是過去 20 年的情況，這種氣候變遷狀況，加劇了當前的乾旱。

報告作者認為，自 2000 年以來，美國西部的溫度上升了 1.2°C。更熱的空氣讓水分被逐出地面，因此氣候變遷，可能對事件的嚴重程度及速度帶來一半的影響。

目前任職哥倫比亞大學和美國 NASA 的共同作者 Benjamin Cook 表示，這次特大乾旱會不會是史上最嚴重的一次，相對來說不是那麼重要，更值得關注的是，由於氣候變遷，造成情況要糟得多。

Williams 表示，我們正慢慢演變成一個愈來愈乾燥的世界。

大乾旱有什麼影響？

報告作者說，這一地區兩個最重要的水庫，鮑威爾湖和米德湖在乾旱期間都急劇萎縮。整個地區的野火面積正在增加。

Williams 表示，在任何一年中，森林面積的燃燒都比專家在 40 年前的預期多十倍。

林木因乾旱與火災受創 (圖: AFP)

為因對乾旱對農業的影響，人們使用更多的地下水，來進行灌溉。而乾旱持續的時間愈長，人們正在挖掘的儲備就愈深，它們需要很長時間才能得到補充。

科學家是否完全同意特大乾旱正展開？

基於歷史上其他特大乾旱至少持續 28 年，許多人認為，目前宣稱特大乾旱進行中，仍為時過早。

美國國家大氣研究中心氣候科學家 Clara Deser 表示，儘管這項研究很好，但她認為深乾旱還需要持續十年左右的時間，才能被視為「特大乾旱」。

Williams 說，他理解這種擔憂，這就是為什麼這項研究稱這是「即將發生的特大乾旱」。他指出，乾旱還在繼續，已經有 21 年了。

但是，即使是那些不同意這一觀點的人，也承認這一地區存在水資源壓力，並且這種情況，將來可能會變得更糟。

美國國家大氣研究中心科學家 Angeline Pendergrass 表示，無論美國西部是否達到某種特定標籤事件的門檻，明顯的是，水是美國西部必不可少的資源，而且是不穩定的，而現在看來氣候的變化正讓情況變得更糟。