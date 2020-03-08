〈鉅亨看世界〉日本供應鏈重佈局

日本政府在 3 月 5 日下午，於日本首相官邸召開了與成長戰略相關的「未來投資會議」。由日本首相安倍晉三所主持的這項會議，就近來武漢肺炎疫情擴大所帶來的影響提出討論。特別是以中國為主的多個國家，在零件供應上出現了停滯現象，為避免日本廠商的產品生產受到連累，也決定在全球供應鏈的佈局上作出改變。

從先進國家們在工業產品的零件、加工品等「中間財」的進口比例來看，日本依賴中國進口的程度高達 21.1%，遠高於美國 (16.3%)、加拿大 (9.2%)、義大利 (7.0%)、德國 (7.0%)、英國 (5.9%)，以及法國 (5.1%)。

日本的汽車產線 (圖片：AFP)

日本政府在當天的未來投資會議上，考慮將附加價值較高的產品供應鏈製造據點，分散到日本及東南亞各國。在觀光產業的振興方面，也計畫在武漢肺炎疫情告一段落後，要舉官民之力來採取支援對策。

會議中提到，在汽車生產不可或缺的重要零組件方面，計畫將工廠遷回日本。還有目前供應量出現不足的民生用品方面，也打算將生產據點分散到東南亞各國。希望藉由這樣的作法，來降低對中國的依賴程度。

未來也會在產品、商品作出篩選後，與財經界人士共同討論是否該向對象企業來進行補助。

另外若以東南亞汽車重鎮，俗稱「東南亞底特律」的泰國當地日商為例，由於多數汽車零件都倚賴自中國進口，在當地設廠的多家日本汽車製造商們也都擔心斷料問題。日本貿易振興機構 (JETRO) 的調查數據顯示，在泰國的日系汽車製造商，有 66% 的汽車零件來自泰國當地，而從中國進口的汽車零件則有 4% 左右。雖然從比例來看數量不大，但是每輛汽車所使用的零件數量動輒上萬個，只要少了一小部分就無法組裝完成。

傳統燃油汽車的零件數量動輒上萬 (圖片：AFP)

日本 NHK 記者也在近日採訪了泰國當地的日本汽車零件業者，雖然絕大多數的生產所需零件都可在泰國當地取得，不過也有近 10% 須從中國進口。他們除了擔心自家生產的零件調度，也煩惱汽車製造商等客戶的未來發展。而從這樣的案例，也凸顯出不可將雞蛋放在同一個籃子的重要性。