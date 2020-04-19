〈鉅亨看世界〉龍舌蘭能做生質燃料也能防疫

龍舌蘭酒是許多人所熟知的基酒，可以搭配其他水果或調味料等來做為調酒，如今，有研究指出，除了龍舌蘭酒的原料植物龍舌蘭，除了可以釀酒外，也可以作為如今新冠肺炎 (COVID-19) 疫情時期需求量大增的防疫用酒精。

龍舌蘭酒 (Tequila) 原產地為墨西哥，是以龍舌蘭做為原料，在利用與蘆薈相像的球莖部分，做為原料分解發酵後蒸餾，龍舌蘭酒特殊的香氣便是來源於此。

根據澳洲雪梨大學、艾希特大學和阿得雷德大學的研究發現，龍舌蘭生長速度快、能活在貧瘠乾燥土的地上，不只能釀酒，也可用來當作生質燃料。

雪梨大學農藝學教授 Daniel Tan 與多名學者分析了從龍舌蘭植物中生產生質燃料的潛力，Tan 教授表示，目前澳洲昆士蘭省糖廠 MSF Sugar 已經將種在北昆士蘭阿瑟頓的龍舌蘭作為生物燃料來源，並且相較於常見的玉米生質燃料有更多的優勢，龍舌蘭是一種更不會傷害環境的作物，因為龍舌蘭可以在半乾旱地區生長而無需灌溉，也不需肥料供應，而且不會與民爭糧。龍舌蘭耐高溫和耐旱，可以在炎熱的夏天生存。

「龍舌蘭是一種環境友好的農作物，我們可以種植它來生產酒精燃料和保健產品 (如洗手液)。」Tan 說道。此外，他也表明，龍舌蘭還可以幫助生產用於手部消毒劑的酒精，這在新冠肺炎疫情大流行期間需求量很大。

Tan 教授也指出，從經濟分析上表明，雖然全球石油價格在近期暴跌，如果沒有政府的支持，從龍舌蘭來生產第一代生質酒精目前在商業上似乎並不可行。不過，如今像是洗手液等防疫產品的需求不斷增長，也有改變的可能。」

研究團隊在昆士蘭州北部進行了為期 5 年的龍舌蘭田間試驗，經歷了全面性生命週期評估和經濟分析後，報告指出，一公頃的龍舌蘭每年預估能製造出 7,414 公升的生質酒精。

另外，該研究也發現，甘蔗每年可產生 9900 升的生質酒精，高於龍舌蘭，但是龍舌蘭更為環保，也不會造成像是淡水優養化、海洋生態毒性以用水過高的情況。在相同的產量下，龍舌蘭的用水量比甘蔗少 69%，比玉米少 46%。美國玉米乙醇的產量低於龍舌蘭。

「這表明龍舌蘭在未來幾年內，有望成為生物燃料中的經濟和環保贏家。」Tan 教授說道。