〈鉅亨看世界〉澳洲人也在搶購太陽能

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情持續延燒，民眾紛紛搶購民生用品與泡麵罐頭等，超商貨價幾乎被搶購一空，各國都出現了囤貨潮，不過。在澳洲，除了一般民生用品外，能夠為自家提供自給自足電能的太陽能相關產品銷量也大幅攀升。

儘管全球其他產業正受到疫情的衝擊，總部位於澳洲新南威爾士州的太陽能零售商 Smart Energy 表示，在過去兩週內，由於消費者的恐慌，太陽能銷量史無前例地成長了 41%，太陽能電池詢量更是增長了 400%，該公司正在見證一個創紀錄的銷售季度。

目前，武漢肺炎疫情已經使飽受乾旱和夏季森林大火困擾的澳洲經濟雪上加霜，由於全球經濟趨向衰退，人們又因疫情自我隔離在家中使用更多的電力，太陽能儲能成為保證一定電量供應的一種方式。

Smart Energy 聯合創始人兼總經理 Elliot Hayes 表示，消費者對太陽能和儲能的興趣激增有許多促成因素，主要的原因可能來自於，澳洲最近發生的的森林大火和洪水等天災害以及經濟衰退等因素，刺激消費者尋求更環保與保守的採購方式。

Hayes 在一份聲明中表示：「我們的銷售成長是經濟不確定性帶來的結果，這種不確定性正在推動在家隔離的消費者和企業尋求確保未來儲能的方法。人們也比以前更加擔心地球的狀況，他們正在尋找更好的安全度，例如節省能源、購買產品，以確保自給自足。」

考慮到澳洲的太陽能電池板大部分是從中國進貨的，該產業曾因疫情爆發而遭受重創。然而，有報導指出，目前中國的光伏組件生產已經恢復，儘管短期內出現短缺，但預計出口需求將優先獲得滿足。

先前，澳洲總理 Scott Morrison 曾指出，武漢肺炎疫情是一個快速發展的挑戰，與全球金融危機相比，它所帶來的經濟影響更大。

Morrison 在一場談話中表示，全球金融危機時期影響範圍主要集中在北大西洋，遠在東亞的中國有能力減輕打擊。但如今，這場危機的中心點離澳洲很近，考慮到中國作為商品和服務終端來源地，並且是全球供應鏈的重要一環，對其他國家的影響也將會是重大的。