〈紐約匯市〉美多項經濟數據黯淡 美元回彈 英鎊歐元雙雙走跌

週三 (15 日) 美元走高，美國 3 月零售銷售額創下數十年來最嚴重跌幅，市場對疫情破壞全球經濟的擔憂加劇，美元恢復避險地位，週三 (15 日) 美元指數上漲 0.72%，來到 99.597，收復過去四個交易日跌幅，但仍未達最高點 99.98。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美國商務部週三表示，新冠肺炎 (COVID-19) 爆發迫使多數商店關閉，加上失業率攀高衝擊消費能力，美國 3 月零售銷售額月減 8.7%，創下 1992 年有紀錄以來新低。

美元兌其他傳統避險貨幣亦溫和上漲：美元兌日圓匯率上漲了 0.22%，美元兌瑞郎上揚了 0.47%。

週三 (15 日) 公佈 4 月份紐約 Fed 製造業指數報 -78.2，較 3 月份的 -21.5 大幅下跌了 56.7 點，低於市場預估值 -32.5 近兩倍，創下自 2001 年該指數開始統計以來的最差表現。

4 月份紐約 Fed 製造業甚至較金融海嘯時期的 -34.3 為差。該指數統計期間為 4 月 2 日至 4 月 10 日，指數若低於零則代表製造業陷入衰退。

同時，美國 3 月工業生產按月跌 5.4%，較市場預期的下跌 4% 要大，製造業產出按月下跌 6.3%，創 1946 年以來最大跌幅，市場預期為下降 3.2%；產能利用率為 72.7%，低於預期的 73.8%。

此外，國際貨幣基金 (IMF) 週二公布的最新一期《世界經濟展望報告》，預計 2020 年全球經濟將萎縮 3%，將是自 1930 年大蕭條時期以來最慘跌幅。

Action Economics 分析師表示，「IMF 報告對全球經濟增長的降幅超乎市場預期，加上美國零售業也出現創紀錄的跌幅、美國工業生產數據大幅下滑，這些因素促使人們湧向避險美元。」

加上原油價格再次低迷，大眾對具有全球儲備貨幣地位的美元避險需求上升，美元上漲。ICE 美元指數週三上升 0.6%，美元兌風險較高的貨幣走揚，美元兌英鎊及兌歐元雙雙上漲逾 1%。。

IMF 預計 2020 年各國經濟增長普遍萎縮，美國 GDP 預計將減縮 5.9%，歐元區下滑 7.5%，英國萎縮 6.5%，澳大利亞下滑 6.7%，唯有中國上漲 1.2%。

英鎊兌美元週三下跌 0.73% 至 1.2530，英鎊兌美元在 200 日均線處承受打擊，英國央行副總裁 Sam Woods 週三表示，英國經濟正處於嚴重低迷的開端。

作為歐元區經濟強國的德國週三宣布，將於下週一 (20 日) 重新開放部分經濟活動，提振市場情緒，歐元週三 (15 日) 脫離盤中低點 1.0857，歐元兌美元下跌 0.62%，來到 1.0911 美元。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 與 16 個州的州長開會後，週三宣布階段性解封計畫，學校將於 5 月 4 日重新開放，但大型活動的禁令仍將持續到 8 月 31 日。

同時，德國政府允許面積達 800 平方米的零售商在週一恢復營業，但業者必須制定良好衛生習慣計劃，並每兩週重新評估狀況。

MUFG 分析師 Derek Halpenny 表示，若歐洲各國持續延後放寬封鎖措施的期限，則歐元有近一步下跌的風險。

同時，市場擔憂石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國的減產協議，恐怕不足以支撐原油，週三美國原油價格跌至 18 年新低，油價下跌也削弱了風險較高的貨幣，挪威克朗和加幣大幅走跌。

法國興業銀行外匯分析師 Kenneth Broux 表示：「油價下跌也不利於市場情緒，OPEC 減產行動打破市場對其能穩定價格的預期。」

挪威克朗兌美元匯價下跌近 2%，而加幣兌美元匯率下跌超過 1.5%。加拿大央行週三表示，新冠肺炎的爆發，將導致近期加拿大經濟出現最慘的暴跌。

加拿大央行週三將利率三維持在預期的 0.25% 不變，並在其量化寬鬆計劃中增加了地方政府債券和企業債券，以提高市場流動性。並表示「將在必要時，隨時調整其規模或期限。」

截至週四 (16 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.597。+0.72%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0911 美元。-0.62%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2530 美元。-0.73%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6321 美元。-1.85%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3882 加幣。+1.60%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.44 日圓。-0.22%