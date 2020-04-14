飆新高 美預算赤字將突破3.8兆美元 超越二戰水準

美國智庫週一 (13 日) 警告，在大力擴增支出、振興經濟之下，美國 2020 年度預算赤字將達到 3.8 兆美元，是二戰以來未曾見過的規模，相當於美國 GDP 的 18.7%，而這還只是在假定美國國會不再新推出任何振興經濟方案下所做的保守預測。

聯邦預算問責委員會（CRFB）依據法續授權的支出推估，美國 2020 年度預算赤字至 3.8 兆美元，幾乎是 2019 年度 9840 億美元赤字的四倍之多。

CRFB 預估，美國在始於 10 月 1 日的 2021 年財政年度當中，財政赤字將達到 2.1 兆美元，一直到 2025 年度之前的每年平均赤字為 1.3 兆美元，反映美國為了走出武漢肺炎 (COVID-19) 造成的經濟活動停擺，大力刺激經濟。

美國財政部上週五表示，美國在截至 3 月 30 日止的上半年度中，預算赤字達到 7440 億美元，這段期間涵蓋疫情在美國爆發之初造成的經濟衝擊，官員表示，川普政府擴大支出、加上疫情之下國庫歲入減少，兩者對預算的影響主要會反映在 4 月的赤字數據上。

CRFB 警告，美國進入新財政年度時，公共債務可能擴大到超越名目 GDP(20.583 兆美元) 的水準，也就是說，美國公共債務占 GDP 比率將從疫情爆發前的略低於 80% 大幅攀升到略高於 100%。

由於這項預測假設白宮推行三項刺激計畫後—包括上個月通過的 2.2 兆美元計畫—不會再推出新的刺激措施，所以幾乎可以確定實際赤字被低估。

不過 CRFB 也預測美國經濟將在 2021 年強力復甦，並在 2025 年之前恢復到疫情爆發前的水準。

如此一來，到了 2025 年，美國公共債務占 GDP 比率將回落到 107%，如果復甦力道比預期中疲軟，債務比預估為 117%。

目前美國預算赤字最高紀錄是 2009 年創下的 1.41 兆美元，之後三年的赤字也都超過 1 兆美元，直到經濟復甦、歲入增加，赤字也跟著下滑。美國國會預算辦公室 (CBO) 先前預估，2020 年度預算赤字為 1.07 兆美元。

CRFB 由美國經濟學家和曾任國會議員及政府官員的專家組成，以削減赤字為主要訴求。