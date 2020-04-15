〈紐約匯市〉中國進出口數據優 風險情緒回溫 美元走軟 英鎊強漲1% 

週二 (14 日) 美元疲軟，由於中國經濟數據優於預期，風險情緒重返市場，美元指數下跌 0.48%，來到 98.855，跌至兩週來低點。

中國 3 月份出口年減 6.6%，優於市場此前預期的出口年減 14%；而進口年減不到 1%，而經濟學家預期進口年減 9.5%。

在定位風險背景下，美元持續走軟，在歐洲和亞太地區許多金融中心度過復活節長假後，全球市場再度恢復交易，經歷過 1、2 月的暴跌後，亞洲市場進出口跌幅有所減輕。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 表示：「全球市場投資人風險情緒持續改善，加上美國聯準會 (Fed) 積極的政策支持，已開始替美元帶來更多壓力。」

為了維護美國經濟，聯準會上週已經推出了總額 2.3 兆美元的刺激方案，以支持地方政府中小企業度過武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，從而削弱了美元避險需求。

瑞星認為美國經濟將重啟的預期，打壓了美元等避險貨幣買氣，美元早在數週前就已飆升，當時許多人預計美國經濟將長期停擺。

路透社和美國商品期貨交易委員會週五 (10 日) 發布的數據顯示，槓桿基金抑制了外匯市場情緒。槓桿基金最近一週的淨美元空頭頭寸，觸及 2018 年 5 月以來的最高水平。

截至 4 月 7 日當週，美元淨空頭頭寸價值 105 億美元，前一週淨賣空了 99 億美元，投機者已經連續四個週做空美元。

與此同時，美國武漢肺炎的危機似乎逐漸消退，每日死亡病例也急劇下降，各州開始制定經濟重新開放計劃，令投資者放棄了高流動性的避險美元，而轉向風險較高的貨幣。

根據美銀的每月投資人調查，4 月份認為美元被高估的基金經理人數，正以七年半來最快的速度增長。調查顯示，約有 58% 的基金經理認為美元被高估，自 3 月份以來，該人數已增加了 22%，是自 2012 年 8 月以來的最大單月漲幅。

澳洲對原物料出口的依賴，使得澳幣對中國需求敏感，週二澳幣兌美元上漲 0.97%，至 0.6443 美元，來到 1 個多月來高點。

週二英鎊兌美元匯價觸及 1.2600 上方，飆升至 1.2500 水平以上，英鎊兌美元上漲 1.02% 至 1.2635 美元。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

由於美元疲軟，市場情緒改善，英鎊連五日上漲，週二英鎊兌美元攀升至一個多月以來的最高水平。

兩天前，英國首相強生 (Boris Johnson) 出院後，英鎊也守住近期的漲勢，並且受到風險情緒的提振，英鎊兌歐元週二也走高，歐元兌英鎊低於 0.8700，為 3 月 10 日以來最低。

儘管 COVID-19 確診病例持續攀升，全球確診病例逼近 200 萬例，但市場焦點逐漸轉向各國何時重新開放經濟。

歐洲疫情重災區的西班牙和義大利，也已經放寬了防疫限制，西班牙已允許約 30 萬名非必要性的勞工重返工作崗位；而義大利本週也將允許一小部份企業恢復營業。

法國則將封鎖措施延長至 5 月 11 日，而德國也有望在本週晚間決定延長封鎖措施。法國財政大臣 (Bruno Le Maire) 早些時候曾說，他預計法國今年的 GDP 將萎縮 8%。

週二歐元兌美元上漲 0.63%，來到 1.0981 上方，歐元上漲至兩週來高點，逼近 1.1000，歐元在日線圖上交易在 100 日和 200 日均線以下，到高於 50 日均線。歐元多頭正在利用上週漲勢，從 1.0800 反彈。

分析師認為，經濟重啟應該對美元不利。丹斯克銀行在一份研究報告中表示：「重新開放經濟，並追隨不斷上升的全球經濟活動，將是我們希望將歐元兌美元提高 1 至 2 個數值。」

週二日圓走揚，美元兌日圓下跌 0.51%，至 107.17 日圓。

截至週三 (15 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 98.855。-0.48

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0981 美元。+0.63%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2635 美元。+1.02%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6443 美元。+0.97%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3882 加幣。-0.14%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.17 日圓。-0.51%