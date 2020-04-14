〈紐約匯市〉減產協議低於預期 美元疲弱 大宗商品貨幣利好 

週一 (13 日) 美元大致持平，美元指數微跌 0.02% 至 99.487，上週末石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等其他非 OPEC 產油國達成創紀錄的減產協議，未能抵銷市場對全球燃料需求銳減的擔憂，但減產協議有利大宗商品相關貨幣，紐幣和澳幣走揚。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週一澳幣兌美元從四週高位回落，上漲了 0.57% 至 0.6386 美元，而紐幣下跌 0.21% 至 0.6072 美元。

OPEC + 共 23 個產油國於週日 (12 日) 召開緊急視訊會議，同意 5 月至 6 月期間每日產量減少 970 萬桶，創下該聯盟史上最大規模的減產協議，儘管減產 970 萬桶比起早前曾宣稱的日減千萬桶協議少，但依舊佔了全球石油產量 13%。

其中墨西哥每日減產量為 10 萬桶，比先前預期的 40 萬桶還要少。

大和證券駐東京的外匯分析師石木幸男 (Yukio Ishizuki) 表示​​：「最初反應顯示，市場對石油需求下滑的擔憂，比達成的減產協議影響力更大，但這從而支撐了避險日圓的上行」

週一 (13 日) 美元兌日圓下跌 0.65%，來到 107.75 日圓。

週日美國武漢肺炎死亡人數報 1513 人，是自 4 月 6 日以來的最小增幅，最高死亡人數仍遍佈在紐約和其周邊等高密度人口地區，紐約人口約 840 萬人，為美國人口最多的城市。

金融市場仍充滿不確定性，為了控制疫情而實施的社會疏離政策，使全球經濟陷入嚴重衰退。

週一復活節美股休市，澳洲、紐西蘭、香港和歐洲市場交易清淡，適度增加了風險資產，削弱美元避險地位，美元有所回落。

道明證券 (TD Securities) 全球外匯策略主管 Mark McCormick 表示：「過去一週沒有出現大新聞，對市場來說是好消息，進而增加了風險資產」

Western Union Business 的高級市場分析師 Joe Manimbo 表示：「美元在復活節假期交易中小幅上漲。美元兌歐元和大宗商品相關貨幣的漲幅提振了美元，然而美元兌日圓和英鎊走軟」

強生出院 英鎊走強

週一英鎊兌美元匯價飆升至 1.2500 水平以上，英鎊兌美元上漲 0.43% 至 1.2560，由於投資人對美元流失興趣，加上強生出院等好消息，英鎊攀升至一個多月以來的最高水平。

週日 (12 日) 英國首相強生 (Boris Johnson) 於下午正式康復出院，儘管強生還須休養數週，而外交大臣拉布 (Dominic Raab) 將繼續暫代首相職務。

與此同時英國的疫情，已於復活節當天肺炎死亡病例正式突破「1 萬人」大關，在全國醫事防護狀備見底、疫情地圖也從倫敦向外擴散的狀態下，英國的嚴峻挑戰卻正要展開。

週一英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 向內閣成員表示，因疫情實施的國家封鎖措施，恐導致今年英國第 2 季 GDP 萎縮幅度高達 30%。

疲弱的美元也未能推升歐元，歐元兌美元週一下跌 0.23% 至 1.0910 美元，接近一週多來的最低水平。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

儘管油價下滑，加幣依然上漲，美元兌加幣下跌 0.44% 至 1.3894 加幣。主要石油生產國相關貨幣於上週五走高，但由於投資人規避了風險資產，抵銷了週一漲幅；美元兌挪威克朗上漲 0.24% 至 10.21；美元兌墨西哥披索上漲 0.44% 至 23.43。

過去幾週聯準會 (Fed) 祭出的多項刺激措施，也令美元疲軟，解決了部份美元需求大增而造成的流動性緊縮。

McCormick 說道：「不過這現象只是暫時的，隨著疫情結束後，市場將不得不處理委靡的經濟數據，和 COVID-19 的財政刺激措施回收後市場的不確定性，我們預計美元將迎來另一波暴漲」

截至週二 (14 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.487。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0910 美元。-0.23%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2560 美元。+0.43%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6386 美元。+0.57%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3894 加幣。-0.44%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.75 日圓。-0.65%