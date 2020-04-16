美元避險需求增 人民幣中間價大貶逾300基點

美國下挫，美元避險需求再增溫，美元指數再逼近 100 大關，導致離岸人民幣周四 (16 日) 凌晨收盤貶值 251 基點，幅度 0.36%，收報 1 美元兌 7.7011 人民幣。而中國外匯管理局今日順勢將人民幣中間價調貶 312 基點，報 7.0714，創 4 月 7 日以來新低。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

而在中國官方加重調貶後，離岸人民幣也擴大貶值幅度，截至上午 10 時止，離岸人民幣走貶 140 基點，暫報 1 美元兌 7.0826 人民幣，貶幅 0.2%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則走貶 95 基點，暫報 1 美元兌 7.0769 人民幣，貶幅 0.13%，離岸與在岸差距已縮小至不到 100 基點。

瑞穗銀行指出，中國人行貨幣政策進一步寬鬆，但仍保留常規貨幣政策空間，利差優勢會繼續為人民幣匯率中長期提供支撐。預估在中期，人民幣將重新站穩在 7 元左右的水準。



興業證券則認為，Fed 採取一系列緊急措施後，美元流動性緊俏問題已趨緩。隨著歐美各國新增肺炎病例的轉折點一一出現後，市場的風險偏好會漸漸回升，預估 4 月外資將再度把資金移至中國，所以預估人民幣在盤整後有機會升破 7 字頭。

此外，中國連續第二個月加碼美國公債，2 月份持有美債數量持從 1 月的 1.078 兆美元，增至 1.092 兆美元。市場對中國加碼美債的舉動感到驚訝，因為 2 月新冠肺炎疫情已在中國肆虐，外界普遍預期，中國人行會賣出美債以支撐人民幣匯價。分析指出，未來外國央行，特別是新興市場的央行，將以減碼美債來支撐本國貨幣匯率，抵消資金外流的衝擊。