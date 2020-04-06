傳俄羅斯、沙烏地「非常接近」達成減產協議！油價自大跌9%收斂至近1%

據俄羅斯主權財富基金 RDIF 執行長 Kirill Dmitriev 透露，俄羅斯和沙烏地阿拉伯「非常非常接近」達成減產石油的協議，國際油價聞聲自日內跌逾 9% 迅速收斂，亞洲盤中目前跌幅已不到 1%。

RDIF 執行長 Kirill Dmitriev 表示，整個市場都知道這個減產協議非常重要，「協議將給市場帶來極其重要的穩定性。」

Dmitriev 表示，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 上週的談話中提到，如果產油國要減產，美國應該也要納入；據稱，俄羅斯正在與美國當局密切合作，以要求美國頁岩油業者也參與減產。

亞洲週一 (6 日) 原油期貨均下跌，截至台北時間 14 時許，美國西德州原油 (WTI) 下跌 0.95% 至 28.07 美元，布蘭特原油下跌 0.23% 至 34.03 美元，但比起開盤未久下跌逾 9% 已經大幅縮減。

WTI 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

此前外媒引述知情人士表示，OPEC 及其盟國的視訊會議，原定於週一 (6 日) 舉行，但現在很可能已經改在週四 (9 日)，以爭取雙方更多的減產談判時間。

Kirill Dmitriev 指出，面對可能是有史以來最大的衰退，他認為俄羅斯、沙烏地阿拉伯、美國及其他產油國，都應該介入其中，以穩定市場。

早前挪威石油部長表示，如果得到許可，挪威將會考慮削減石油產量，同時，挪威正與其他產油國進行對話。