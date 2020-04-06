油價戰爭之下無完卵 曾經搶破頭的沙烏地阿美公司債也挨悶棍

國際石油巨頭沙烏地阿美公司 (Saudi Aramco) 去年 12 月上市以來，就遭逢油價暴跌，不但股價跌破掛牌價，之前被熱烈搶購的公司債，與債券價格反向連動的殖利率高過沙烏地阿拉伯政府公債，讓沙烏地阿美的債券持有人現在都灰頭土臉的。

沙烏地阿美去年四月發行 120 億美元公司債，超額認購超過七倍，在需求強勁下，使得沙烏地阿美的公司債殖利率罕見地比沙烏地阿拉伯公債還要低，但三月國際油價暴跌逾 50%，拖累沙烏地阿美公司債三月跌幅達 8.2%，創下掛牌以來月度最差。

T. Rowe 固定收益分析師 Willem Visser 表示，只要石油生產大國未能就減產達成共識，沙烏地阿美的公司債就將持續承受下跌的壓力。

Visse 說，沙烏地阿美打造公司債的信用評等為 AAA，遠比其他石油巨頭的評等更佳，發行時曾引爆搶購潮，但投資者似乎忘了當時油價高漲背後的政治風險。

目前，阿美石油公司 2030 年到期的 30 億美元公司債殖利率已高於同期的沙國公債，而就在一年前，沙烏地阿美發行的公司債殖利率則是罕見地低於政府公債。

沙烏地阿美公司債殖利率已高於沙國政府公債。(來源：Bloomberg)

沙烏地阿美為沙烏地阿拉伯的國有企業國有資產，原油產量佔世界總產量的十分之一，是全球獲利最豐碩的公司，去年 12 月風光上市後，股價今年以來表現不振，市值從高點時的 2 兆美元跌到 1.67 兆美元，周日收盤下跌 0.5%，來到 31.50 里亞爾，仍低於掛牌價 32 里亞爾，當初搶購沙烏地阿美股票的投資者都蒙受損失。

面對油價暴跌，沙烏地阿美財務長 Khalid Al-Dabbagh 三月中在法說會中表示，「我們對 30 美元的價格感到非常滿意」，強調沙烏地阿美可以承受非常低的油價，並且可以維持很長的時間，尤其和其他國家同業相比更是如此。

布蘭特原油價格上周反彈 37% 後，以 34 美元作收。不過，沙烏地與俄羅斯的緊張在上週五又加劇，OPEC+ 緊急會議延期至週四 (9 日) 召開，受此影響，國際油價周一在亞洲市場開盤暴跌，布蘭特原油下跌 8.7%，至每桶 31.15 美元，但隨後跌幅縮減，報價回到每桶 32.6 美元左右。

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