捷運差一站更便宜 北市這四站單坪價差最高25萬

想入住北市、又苦於預算不足，究竟該買哪裡最划算？根據房仲統計，萬隆站、東湖站、圓山站、永春站等四站，與前一站在機能、屋齡以及環境影響下，房價各有落差，單坪價差落在 15 萬至 25 萬元，若以 30 坪住宅換算，最多可省下 750 萬元的購屋預算。

永慶房屋日前針對松山新店線、中和新蘆線、文湖線、淡水信義線、板南線等五條捷連線，統計各路線去年實價成交價相差最大的前後站；若只考慮位於北市的站點，松山新店、文湖線、淡水信義線、板南線四線最適合預算有限的民眾。

松山新店線價差最大的是公館站與萬隆站，僅一站之隔，公館均價一坪 74.9 萬，萬隆僅 50 萬，相差近 25 萬元。永慶房產業管部資深經理謝志傑謝表示，公館站同樣位於大安區、中正區交界，擁有台大與公館商圈生活機能，周邊租屋需求大，捷運共構套房行情均在八字頭，大樓均價七字頭。萬隆站住宅氛圍濃，生活便利性不如公館，且行政區屬於文山區，房價相對便宜。

捷運文湖線以南港軟體園區站與東湖站價差最大，主要是南港軟體園區站周邊為重畫區，都是大樓，屋齡多在十年內，目前房價落在六字頭。東湖站則以公寓、中古大樓為交易主力，均價四字頭，兩站平均房價相差每坪約 15 萬元。

淡水信義線相差最大的是民權西路站與圓山站，價差每坪近 24 萬元。民權西路站為雙捷運交會站，商圈成熟，均價每坪 79.6 萬。圓山站鄰近花博公園、市立美術館，因位於飛機航道下，容易有噪音干擾問題，房價相對便宜。

板南線房價相差最大的是市政府站與永春站，價差每坪約 17 萬元。市政府站除了捷運，還有客運轉運站的優勢，且鄰近信義商圈，實價資料，周邊住宅成交均價高達九字頭。永春站周邊商圈發展也相當成熟，同樣鄰近信義計畫區，區內從套房、公寓、中古大樓甚至豪宅都有，但仍以中古大樓與公寓為交易大宗，周邊住宅房價七字頭。