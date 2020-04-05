一站進入北市價格斷層  A7重劃區題材多

對於買房的關注重點，包括越多優勢的區段、越多優勢的產品，未來增值潛力就會越高。以機場捷運 A7 重劃區為例，機場捷運已通車的利多已經成為區域內所有建案銷售共享題材，A7 重劃區透過機場捷運一站進入新北市的「價格斷層」價差優勢，也是區域內每個建案都會拿來強調的重點。

與一般重劃區只有商業區、住宅區不同，A7 重劃區擁有「科技園區」規劃，比照內湖科學園區、南港經貿園區、新竹科學園區發展模式，未來將有大量高端工作人員進駐。而以發展桃園的內湖科學園區為目標，順達科技（3211-TW）、致茂電子（2360-TW）及禾聯碩（5283-TW）3 家民間電子業者，及中華郵政進駐，設置企業總部、研發中心、飯店、賣場等，將帶來超過 8000 個就業機會。

再者，A7 科技園區是桃園市長鄭文燦「亞洲．矽谷計劃」，發展物聯網產業的重要實驗場域，也將此處作為推動產官學合作方案的基地，未來隨著更多廠商進駐，將成為台灣產業的新亮點與火車頭。

整體而言，A7 科技園區發展有 4 大好處：(1) 高端產業人口匯聚，對於近距離住宅需求高。(2) 科技園區高端產業進駐，帶動區域商業機能發展。(3) 科技園區必須是低汙染、高效能的產業才能進駐。(4) 設置企業總部、研發中心、飯店賣場，機能提升。

「富宇上城」位於桃園市龜山區樂捷段 56 地號、文禾路上，屬於 A7 科技園區正核心，擁有未來園區內科技族群最適宜近距離置產的優勢。全案擁有「機捷通車、價格斷層」的區域共通優勢。在產品力上，4046 坪大基地規劃，創造出獨享大面積中庭花園；建築規劃地上 24 層、地下 4 層，是區域建築天際線的指標，格局坪數規劃 2 房 24 坪、3 房 31~39 坪、4 房 45 坪、2+1 房 28 坪、3+1 房 41 坪。

豪宅級的建築團隊，包括吳六合建築師事務所負責建築設計，元亨利貞建築師事務所陳瓊玲負責公設規劃，結構設計則聘請長新工程顧問張成鉅主導，呂宗修建築師事務所規劃景觀設計，燈光大師羅伊真照明設計事務所負責全部建築燈光設計。這群豪宅大師團隊、打造銀級綠建築的「富宇上城」。