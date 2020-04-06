〈房產〉桃園低總價小店面交易熱 交易占比已達76%

電子商務帶動民眾購物與消費型態改變，實體店舖改走低總價小店風，依實價登錄統計顯示，桃園市 2019 年店面類型年度交易件數達 553 件，年增 4.1%；進一步觀察總價帶，2019 年總價 2000 萬以下店面交易量達 424 件，占全年店面交易 76%，已成市場主力。

此外，2019 年桃園億元以上店面交易件數達 16 件，集中在中正藝文特區、青埔地區以及龜山長庚三大商圈，從桃園各總價區間來看，店面逐漸走向 M 型化。

進一步觀察高單價店面，第一名在「桃園區」，每坪以 127 萬元成交，是中正路上一間屋齡近 50 年透天店面，總價 1440 萬元，坪數不大只有 11.34 坪，是持分的店面，現況是為中醫診所使用。

第二名在「中壢區」每坪則以 120 萬元成交，位在中壢區九和一街「海華巴黎廣場」，12.59 坪店面，總價 1510 萬元成交，每坪近 120 萬元，也是去年中壢區店面最高單價王，目前出租給娃娃機台使用，此店座落海華 SOGO 商圈，商業氣息發達，生活機能便利，更處豪宅聚落，因而吸引買家置產。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，創高價的店面多坐落商業區，最高單價店面位於中正路夜市商圈精華地段，周邊百業進駐，店家林立，人潮聚集，商業氣息濃厚，不受持分影響，買家看準效益高願意入手。2018 年同商圈內也有一筆老齡店面成交，總價 3200 萬元，每坪交易單價高達 173.1 萬元，拿下當年桃園區最高單價店面頭銜。

江怡慧分析，桃園市 13 區中有 8 個行政區最高單價店面都是 2000 萬內低總價小店，8 區中成交單價突破百萬，顯示桃園低總價小店風盛行，雖然單坪價格高，因為自用且店面所處於精華商圈、小坪數總價低，入手門檻容易，反倒成為買家搶購關鍵原因。至於客戶須到實體店消費的業種好店，因現處低利率階段，仍受投資置產者青睞。