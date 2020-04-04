川普救油市扯沙俄卻未提加入減產 僅允諾援助美國石油業

國際油價崩跌到近 20 年低點、美國頁岩油業叫苦，美國總統出手相救，先在週四表示「預期」沙俄兩國減產 1000 萬桶原油，週五又會晤國內能源業大企業的執行長，但川普在這場會議後並未宣布減少美國原油產量，打破部分市場人士的臆測。

石油輸出國家組織及盟國 (OPEC+) 將在下週一 (6 日) 召開緊急視訊會議，就每日至少減產 1000 萬桶進行討論，還將考慮邀請美國與加拿大產油商參與。市場認為，下週結果很大程度上取決於白宮與美國石油巨頭週五的會議內容。

川普週五會晤包括埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 在內多家美國石油公司的執行長，參與這場會議的美國石油協會 (API) 執行長 Mike Sommers 接受《CNN》採訪說，川普對於讓石油業者加入聯邦政府紓困計畫的想法，但並未討論由政府強制國內業者減產。

武漢肺炎疫情之下市場需求疲軟、加上沙俄大打價格戰，油價自 1 月迄今已經暴跌三分之二。能源分析師公司 Rystad Energy 週五表示，超過 70 家背負著沉重債務的美國石油公司，如今可能面臨破產風險。

一名消息人士說，美國能源部長 Dan Brouillette 週五在一場業界大會上向所有與會的油企主管表示，川普指示他和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 合作，盡快修補能源業的「流動性震撼」，可能措施包括放寬銀行法規，讓石油業更容易取得信貸。

Brouillette 說，由於供給過剩導致無處儲放原油，川普討論開放租賃戰備儲油的可行性，美國內政部長 David Bernhardt 也說，正在研議釋出聯邦土地供鑽油商使用。

川普週四表示和沙國王儲通過電話，「預期」沙、俄兩國減產 1000 萬桶原油，稍後又在推特上發文說減產幅度可能達到 1500 萬桶，跌到 18 年低點的國際油價連兩日反彈。

布蘭特油價一週以來大漲 20%，WTI 更飆漲 32%，是史上最佳單週漲幅。

業界：美國已經開始減產

API 的 Sommers 說，美國有數千家石油生產商，聯邦政府內部沒有強制業者減產的權力。

但隨著油價跌到每桶 20 美元，Sommers 說，美國的原油產量將急遽下滑，因為這個油價讓許多業者無法生存。雪佛龍和西方石油 (Occidental Petroleum) 等大型油商已宣布大砍支出，並降低生產目標。

Sommers 說：「美國已經開始減產，此事意義重大，但這完全是價格使然，不是政府的命令。」