油價崩跌 地表最賺錢公司Saudi Aramco擬賣股籌現金

國際油價崩跌，布蘭特原油週一跌到 18 年低點，消息人士透露，去年全球最賺錢公司 Saudi Aramco 正在評估出售油管事業的股權，以籌措現金。

《彭博》報導，Aramco 今年或許需要籌措現金，以因應油價崩跌、支出增加的局面。這家沙國國營事業重申今年將發放 750 億美元鼓勵，而且對化學公司 Saudi Basic Industries Corp. 的 700 億美元收購，即將支付第一筆款項。

消息人士透露，Aramco 可望藉由這筆交易籌措到逾 100 億美元，該公司已和可能的顧問洽商，但一切討論還在初步階段。Aramco 是全球市值最高企業，也是去年全球最賺錢的公司。

隨著武漢肺炎疫情肆虐全球，禁足令和各種出於防疫理由的旅遊限制重挫原油需求，但沙烏地阿拉伯和俄羅斯為了保衛市占率，持續大量產油。Aramco 承諾，接下來到至少 5 月底將持續以破紀錄的原油供應市場。

國際油價今年來已崩跌 67%，已迫使 Aramco 削減支出，今年資本支出將降至介於 250-300 億美元，明年之後的資本支出則需要重新評估，而 Aramco 去年首次公開發行股票 (IPO) 時提出的資本支出規模介於 350-400 億美元。

5 月交割的布蘭特原油期貨價格下跌 8.7%，收每桶 22.76 美元，是 2002 年 11 月以來最低價。紐約 WTI 原油價格下跌 6.6% 至 20.09 美元，創下 2002 年 2 月以來最低價，盤中一度跌到 1 字頭。

沙國鄰近的阿布達比已經向 KKR、貝萊德 (BlackRock) 在內的投資人，籌措到 40 億美元，而目前 Aramco 正在考慮類似作法。

Aramco 董事長 Yasir Al-Rumayyan 上月透露正在尋找籌措資金的管道，「我們有很多可以變現的非核心資產，這麼做可以提升公司的表現。」

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