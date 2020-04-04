普丁回應川普：要日減1000萬桶可以 前提是美國也加入

俄羅斯總統普丁週五 (3 日) 釋出訊號，他願意結束長達一個月沙俄油價戰，但前提是美國與其他石油輸出國組織 OPEC 產油國都加入減產協議。

受此消息激勵，5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.02 美元或 11.9% 以上，收每桶 28.34 美元。6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4.17 美元或 13.9%，收每桶 34.11 美元。

截稿前，Brent 原油期貨走勢圖。(圖片：investing)

美國總統川普週四 (2 日) 推文表示，他與沙俄兩國達成減產協議，預期每日將減少生產 1000 萬桶至最高 1500 萬桶石油，這是目前全球產油的十分之一。

俄羅斯總統普丁週五對此回應：「我們談論每日將減少約 1000 萬桶產量，這可能少一點，也許更多一點。」

普丁提到：「我們準備在 OPEC+ 會議上與合作夥伴達成協議，並準備在這個問題上與美國合作。我認為有必要聯合各方努力，減少產出以穩定市場。」

俄羅斯能源部長諾瓦克 (Novark) 提到結束沙俄油價戰的必要條件，包括沙烏地阿拉伯和美國在內的所有產油國都應該在接下來的幾個月中減產，然後再逐漸恢復。

俄羅斯承諾將參加下週 (4 月 6 日) OPEC + 召開的緊急視訊會議，總計 23 個油國聯盟與夥伴國都會加入，試圖平息近期的國際石油市場震盪。