OPEC+緊急會議延期召開 油價一度又暴跌逾9%

受 OPEC+ 緊急會議延期至週四 (9 日) 召開影響，國際油價在亞洲市場開盤暴跌，西德州原油 (WTI) 期貨價格跌幅一度逾 9%，但之後跌幅縮減至 7% 左右。

WTI 一度跌 9.2%，至每桶 25.72 美元，布蘭特原油下跌 8.7%，至每桶 31.15 美元，但之後跌幅縮減，報價回到每桶 26.6 美元和 32.6 美元左右。

上週油價飆漲，WTI 和布蘭特原油價格均創下歷史最佳的一週，因 OPEC+ 同意舉行會議，暗示有機會減產，美國總統川普宣稱，OPEC+ 有望減產 1000-1500 萬桶。

另一方面，川普表示，除非沙、俄兩國達成減產協議以推高油價，他將會對進口石油徵收「非常高的關稅」。

不過，俄羅斯總統普丁指出，他希望所有石油生產商在平等的基礎上進行合作，這使人們對減產的前景產生懷疑。普丁主要認為美國也應該加入，他表示，沙烏地阿拉伯的退縮明顯是針對美國的頁岩油廠商。

據知情人士透露，沙烏地與俄羅斯的緊張在上週五又加劇，造成會議延期，目前可能安排在本週四。

OPEC 除沙烏地以外的國家，也表態應全球合作維持油價。伊拉克石油部長週日表示，OPEC+ 仍需要聯盟之外的成員合作，他特別點名美國、加拿大及挪威。

美國石油高管上週五在白宮與川普會面，一些人猜測可能在洽談削減美國產量，但會議並未達成任何協議，川普似乎認為，市場力量會決定價格，他說：「這是一個自由市場，他們會解決的。」