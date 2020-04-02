搶救油價！傳川普將與美七大能源公司CEO會面

知情人士透露，美國總統川普將於本週五 (3 日) 在白宮與七大能源公司執行長會面，針對近來油價大跌，討論相關能源政策。

WTI 原油期貨和布蘭特原油期貨本季雙雙創下史上最大跌幅，本月油價均攔腰砍半，WTI 原油期貨週二 (1 日) 報每桶 20.94 美元，年初仍有 60 美元；而布蘭特原油週二下跌 0.16% 至每桶 25.57 美元。

布蘭特原油期貨 (圖片: INVESTING)

消息來源透露，川普考慮推出一系列能源刺激措施，甚至將討論向沙烏地阿拉伯徵收關稅的可能性。

今年以來，沙俄兩國開啟的價格戰，讓大量原油充斥全球，國際油價下跌近三分之二，創下 18 年來低點，對美國頁岩油產業構成嚴重威脅，美國政府積極尋求干預。

川普週一 (30 日) 與俄羅斯總統普亭舉行電話會議後，克里姆林宮發表最新聲明，強調雙方同意在武漢肺炎疫情上加強合作，且兩國能源部長將就油價議題進行磋商。

CNBC 引述消息人士報導，川普週五會晤的成員包括 Exxon Mobil (XOM-US) 、雪佛龍 (CVX-S) 和西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US)、德文能源 (Devon Energy)、菲利普斯 66(Phillips 66)，以及前任大陸資源 (Continental Resources)(CLR-US) 公司執行長兼川普能源顧問 Harold Hamm。

據悉，這些能源公司不是在尋求救助，而是希望由市場力量來主導。

美國能源部長 Dan Brouillette 週二與俄羅斯能源部長 Alexander Novak 已就全球石油市場的現狀交換意見。

美國能源部在聲明中表示：「兩國能源部長同意繼續透過 G20 在內的主要能源生產商和消費者之間對話，以應對全球經濟前所未有的動盪時期。」

對此，美國石油學會 (API) 發言人沒有立即回應置評請求。