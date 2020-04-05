〈觀察〉利空頻傳 塑化產業上至下游均淪疫情襲擊重災區

國際油價崩跌，今年以來已重挫逾 6 成，也影響石化產品價格表現，加上全球肺炎疫情擴大，壓抑市場需求動能，台廠相繼減產因應，且各國紛紛祭出封城、封國等措施，許多台廠海外生產基地也被迫停工，營運飽受衝擊。塑化產業從最上游的石化、到下游塑橡膠產業鏈，均成為這波疫情襲擊下的重災區。

石化產業與民生需求高度相關，包括食、衣、住、行、醫藥等，都廣泛使用石化產品。最上游為原油、由原油提煉而成的輕油、汽油等各類油品；中游為上游原料裂解而成的基本石化原料，如乙烯、丙烯、苯、酚等，及將上述原料經化學反應後製成的塑膠、橡膠、人造纖維等化學原料；下游則包括化學原料加工後製成的各式日常用品，如塑膠製品、橡膠製品、人造纖維、接著劑等。

石化業者營運表現與油價息息相關，近期市場遭遇肺炎疫情襲擊，已影響下游需求，且在石油輸出國家組織 (OPEC) 與俄國減產協議破局後，原油市場掀起價格戰，導致國際油價暴跌，西德州原油與布蘭特原油從今年初以來，已暴跌超過 6 成。

油價短期暴跌，將衝擊石化業者，特別是石化產品最上游，負責煉油、輕油裂解的台塑化 (6505-TW)，由於油價短線跌勢又快又重，會直接反應在油品與烯烴價格，台塑化有些庫存貨在途原油，將飽受極大的庫存跌價損失壓力，侵蝕獲利表現，為油價短期急跌之下，石化業中最大的受害者。

除台塑化，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 等中下游石化廠也同樣遭受油價重挫波及。雖然油價下跌，烯烴產品原料跟著走跌，將使進料成本降低，但下游客戶看到油價下跌，也會要求石化品同步降價，加上近來肺炎疫情使下游需求轉弱，再度拖累產品利差空間。

另一方面，中國新增產能近來陸續加入市場，包括浙江石化與恆力石化的 PE、PP、MEG、SM 廠，均於 1 至 2 月投產，在需求走弱，市場供給又增加的情況下，將明顯影響營運表現。

此外，台塑四寶每家公司都擁有其他 3 家公司的部分股權，台塑、南亞與台化對台塑化的持股均超過 23%，在交叉持股下，若台塑化第 1 季營運面臨虧損，法人認為，台塑三寶在本業獲利受衝擊下，加上業外認列轉投資台塑化損失，第 1 季整體營運可能難逃虧損，惟台塑擁有台勝科 (3532-TW)、南亞旗下有南電 (8046-TW) 及南亞科 (2408-TW) 轉投資收益護航，應相對有機會獲利。

除石化與塑膠產業外，橡膠產業鏈也同樣難逃衝擊。由於近來肺炎疫情在歐美持續升溫，橡膠產業上游碳煙廠國際中橡 (2104-TW) 因應歐美地區輪胎巨頭暫時關閉工廠，將陸續暫停部分工廠生產，而印度廠也因各省邦封城，暫停生產；若不計入先前受疫情影響而延後開工的中國廠區，僅計算美國、印度廠區，就有近 5 成產能受影響，第 2 季營運恐雪上加霜。

合成橡膠廠台橡 (2103-TW) 印度產能為與印度石油公司合資成立的的丁苯橡膠 (SBR) 廠，下游用途包括輪胎、鞋底等，在印度各省邦陸續封城後，台橡當地產能恐怕也會受停工影響。

輪胎廠建大 (2106-TW) 在美國、印尼、越南、中國與台灣均有產能，在近來許多國際陸續封城下，產品交運與流通受限，出貨量下降，在全球各地廠房均減產因應，又以美國產能減產幅度最高，整體產能減產幅度約 1 成以內，不過，由於建大在全球各地廠房均採內外銷並進銷售，可藉此分散部分風險。

全球肺炎疫情持續升溫，在各國相繼封城、企業停產或減產之下，經濟活動凍結，民眾消費能力也大幅縮水，電子產業雖同樣受影響，但除受惠疫情帶動的遠端工作、遠距教學及宅經濟發展，推升部分電子產品需求動能，加上擁有 5G 發展等新技術應用支撐，業者正抓住漸弱的需求燭火，努力重新點燃光芒。

然而，與民生需求息息相關的塑化產業，在民眾消費力道減弱下，營運首當其衝，加上缺乏具未來性或想像空間的新應用支撐，只能在微弱的需求燭火快熄滅前，奮力拚搏，求生存。