〈觀察〉光學元件雙雄罕見並列EPS前十大 產業前景仍有可為

上市櫃公司去年財報全數公布，受惠蘋果推出 iPhone 11 手機，以多鏡頭搭行銷手法推升買氣，光學元件廠大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 去年營收、獲利同步創新高，大立光不僅蟬聯每股純益王寶座，玉晶光每股純益 24.79 元，也同樣擠進前十大。

姑且不論玉晶光去年每股獲利中，多少來自出售中科廠區的處分利益挹注，手機影像畫素、解析度、長短焦變焦趨勢，加上 3D 測距等新功能，各手機品牌針對鏡頭規格不斷提升，包含億級畫素、百倍變焦，也使鏡頭片數從 7P (7 片塑膠鏡片)、8P 乃至 9P 潛望式鏡頭，顯示光學元件產業競爭仍然沒有到盡頭。

從全球鏡頭廠競爭來觀察，大立光及玉晶光最具競爭力，尤其進入 5G 通訊元年，高速傳輸、雲端儲存及多鏡頭長短焦鏡頭功能化，品牌手機業者將不斷提升手機感官享受，拉高手機附加價值，給兩大廠更多成長機會。

今年上半年非蘋陣營中，華為與三星推出的新機，包含華為 P40 與三星 Galaxy S20 Ultra ，搭載的鏡頭模組成本都超過 100 美元，首次超越面板、處理器，躍居手機成本最高零組件，成未來市場手機旗艦機種新標竿，等於為光學元件業提供創造價值的空間，而不是代工廠毛利率 3-4%(毛三到四) 以量取勝的模式可以比擬。

手機高階光學元件廠也加快腳步，由於高畫素鏡頭技術門檻提高，產業朝強者恆強及贏者全拿的局面發展，大立光就積極提升高畫素鏡頭、大光圈鏡頭進度，8P(塑膠鏡片) 鏡頭也在去年第 4 季出貨，今年將獲更多客戶導入，今年也將推出 1 億畫素鏡頭，並獲手機品牌業者採用，靠不斷研發賺取的智慧財，不斷提高業績複合成長率。