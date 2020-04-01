川普：俄羅斯與沙烏地將商討油價問題 美國也可能加入

美國總統川普週二 (31 日) 表示，他將在必要時與沙烏地阿拉伯和俄羅斯一起，商討因兩國之間的價格戰而導致的石油價格急劇下跌。

川普表示，他在與俄羅斯總統普丁和沙烏地薩勒曼王儲通話時，提到了這個問題。

川普稱，大家都不想失去石油工業。他說：「他們會走到一起，我們都會走到一起，我們將拭目以待我們能做什麼。」「兩國正在討論。如果需要，我會在適當的時候加入。」

如果發生這種情況，那將是自 3 月初 OPEC + 解離以來，沙、俄兩國的首次會晤。當時由於對減產談判破裂，兩國發起石油價格戰，決定向市場投入更多的石油產量。

根據沙國說法，他們打算將石油供應量，由 2 月的日產約 970 萬桶，增加到創紀錄的每日 1230 萬桶。但值此同時，由於疫情擴散影響，全球多處封鎖入境，石油需求大減。

川普表示，油價下跌正在損害美國的石油工業，但也承認，這對陷入困境的航空業和消費者有幫助。

美國能源部也於週二發出新聞稿，表示美國能源部長 Dan Brouillette 與俄羅斯能源部長 Alexander Novak 對話，也談及全球石油市場的低迷。雙方同意繼續透過 G20 在內，主要能源生產國與消費國之間進行對話，應對世界經濟前所未有的動盪時期。