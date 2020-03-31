石油價格戰、疫情夾攻 這些OPEC產油弱國最受傷

隨著石油價格戰一觸即發，在缺乏現金資源和市場主導權情況下，即便面臨武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，伊朗、伊拉克、阿爾及利亞、利比亞、安哥拉和委內瑞拉等 OPEC 產油國政府仍在考慮大幅削減開支，來應對油價下跌所導致的虧損。

加拿大皇家銀行資本市場首席商品策略師 Helima Croft 表示：「市場陷入僵局導致那些較弱勢的 OPEC 產油國必須承擔更高的代價，因其必須同時面對原油生產、國家安全以及財政預算等綜合挑戰。」

在 OPEC+ 減產談判破裂後，沙、俄兩國旋即陷入增產和降價的市場爭奪戰，即使伊拉克、阿爾及利亞等 OPEC 成員國試圖將兩國帶回談判桌，目前為止兩國態度仍舊未軟化。

根據國際能源署 (IEA) 分析，2020 年多數 OPEC 成員國油氣營收將下滑 50％，觸及 20 多年來最低水平，IEA 認為這恐將帶來重大的社會和經濟後果，尤其對於公部門在醫療、教育等重要領域的支出。

伊拉克

伊拉克總理辦公室經濟顧問 Modher Mohammed Saleh 警告，作為一個長期飽受爭端和抗議困擾的國家，因價格戰而削減開支對其未來帶來迫切危機。

根據 IEA 統計，伊拉克每天僅能將產油量提升 31 萬桶，達到 490 萬桶，相較於沙國每日能輕鬆增產 250 萬桶，伊拉克必須依靠海外公司的幫助才能勉強達成。

受到新冠病毒影響，伊拉克境內各地的石油開支已顯著減少，加上巴格達政府必須為軍事支出保留空間，幫助平定西部地區的叛亂活動，國家內部局勢動盪已是一大隱憂。

(圖：AFP)

阿爾及利亞

對阿爾及利亞而言，油價必須超過每桶 92 美元才能為政府提供充足資金，因此他們也無力參與這場油價之爭。

就在上週，阿爾及利亞新任總統才剛削減 240 億美元支出，其中包含三成的營運預算，油氣生產項目支出因此遭減半，恐加速該國原油產能下滑，對於生產條件已不佳的阿爾及利亞來說無疑是雪上加霜。

阿爾及利亞一位政府顧問表示，若油價持續處於低位，兩到三年內，該國將受到國際貨幣基金 (IMF) 的監督。

奈及利亞

非洲最大產油國奈及利亞也是石油價格戰的受害者之一。交易員稱，該國上週已將其主要原油價格下調 5 美元，並承諾將提高產量，然而隨著全球產油業務停頓以及多國相繼宣布進入封鎖狀態，石油需求和價格同步崩潰，這讓該國每日僅能增產 12 萬桶。

研調機構 IHS Markit 表示，若選擇不出售石油，奈及利亞的儲量無法承擔 2 天以上的產量。Rystad 數據也顯示，若按該國每桶 29.60 美元的產油成本，其平均成本遠較國際油價的每桶 25 美元還要高。

此外，奈及利亞不像沙國一樣享有完整的財政儲備。惠譽評級 (Fitch Ratings) 指出，奈及利亞損益兩平的油價為每桶 57 美元，是中東和非洲主要產油國中最高。