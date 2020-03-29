油價崩跌台塑化Q1恐轉虧 三寶也難逃

國際油價持續崩跌，影響石化產品表現，加上全球肺炎疫情擴大，壓抑需求，台塑四寶第 1 季營運受衝擊。法人認為，台塑化單季營運恐虧損，而台塑、南亞與台化除本業獲利受需求走弱，及市場供給增加等利空因素影響，也因四寶交叉持股認列台塑化損失，3 家公司營運可能同樣難逃虧損窘境。

受肺炎疫情影響，全球原油需求萎縮，即使各國政府與央行相繼推出經濟刺激方案，仍無法提振市場信心，且沙國與俄羅斯為搶奪市佔的價格戰，未見停歇，國際原油價格持續崩跌，周線已連 5 周收黑，布蘭特原油今年第 1 季以來更下跌 62%，沙國與俄羅斯目前仍堅守各自立場，也讓國際原油價格前景持續蒙塵。

法人認為，在國際原油價格持續崩跌下，台塑化 (6505-TW) 第 1 季將飽受庫存時間差與庫存跌價損失，加上需求疲弱抵銷 IMO 2020 政策對柴油及低硫燃料油需求的助益，拖累煉油利差；且肺炎疫情衝擊烯烴需求，浙江石化及恆力石化烯烴廠也在春節期間投產，連帶拖累烯烴利差，多重因素夾擊下，台塑化第 1 季營運恐轉虧。

台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 方面，受到肺炎疫情衝擊產品需求，加上市場新增產能，包括浙江石化與恆力石化的 PE、PP、MEG、SM 廠，均於 1 至 2 月投產，在需求走弱，市場供給又增加的情況下，將明顯影響營運表現。

另一方面，由於台塑四寶中，每家公司都擁有其他 3 家公司的部分股權，從最新財報來看，台塑、南亞與台化對台塑化的持股分別超過 23%，在交叉持股下，若台塑化第 1 季營運面臨虧損，法人認為，台塑三寶在本業獲利受衝擊下，加上業外認列轉投資台塑化損失，第 1 季整體營運可能難逃虧損。