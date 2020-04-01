展望油價戰爭後 高盛：美頁岩油將在油災中崛起成贏家

三月初沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產協議破裂，引發增產削價的原油價格大戰，導致油價崩跌，紐約油價首季暴跌超過六成，創下史上最大跌幅，投資銀行高盛對此表示，儘管美國頁岩油產業也飽受重創，但憑藉其基礎設施、豐富儲量，仍有望在油災後的灰燼中崛起。

沙、俄兩國在油價戰爭中殺紅了眼，而美國不希望看到本國頁岩油産業在這場戰爭中受到毀滅，但目前國際油價已跌到 20 美元附近，低於不少美國頁岩油生產商的開採成本。

更令人擔憂的是，石油輸出國組織 (OPEC) 與非 OPEC 産油國的減産協議已在 3 月底到期，如果産油國仍然「放開供應」，4 月原油市場將出現史上最嚴重的供需扭曲。

HS Markit 副董事 Daniel Yergin 預估，4 月原油需求每天恐怕將減少 2000 萬桶，將是前所未有的需求放緩，而且是 2008 年金融危機時期最大衰退的近 6 倍。

高盛分析師 Damien Courvalin 在報告中指出，目前油價暴跌雖對油商生產能力造成長期損害，但需求回升、價格將上漲時，頁岩的高壓井和較短的鑽井期就意味著處於有利地位。

美國頁岩油業的鑽機數量減少。(圖：Bloomberg)

2008 年，美國頁岩業技術躍進，不僅可以透過壓裂從岩石中釋放出小的天然氣分子，還可以在構成原油、更長的烴鏈上同樣有效，EOG 資源公司開始鑽挖和壓裂含原油和天然氣液體的頁岩，成功把技術創新變成可賺錢的生意，也因此被石油業分析師 Paul Sankey 稱之為「石油界的蘋果」。

Courvalin 說，在油價戰爭中，頁岩油開採的靈活性仍具有剩餘產能，只要維持現有狀態就可以在短期內提高產量，意味著疫情引起的需求崩潰後，將可很快復甦，最後反而使頁岩和低成本原油生產商都受益。

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