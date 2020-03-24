房價所得低 新竹市幼兒佔比居全國之冠

成家生子是人生大事，根據內政部統計，新竹市民眾收入高，房價所得比低，加上政府生育補貼支持，全台各縣市六歲以下幼兒數占比前三名分別為新竹市、新竹縣與桃園市。桃園、新竹縣市房價多在 20-30 萬之間，總價千萬元以下，頗適合小資族。

根據內政部 2020 年 2 月份最新的統計數據顯示，全台各縣市六歲以下幼兒占比，第一名新竹市 7.8%、第二名為新竹縣 7.3%，第三名桃園市 7.1%，而第四和五名分別是台中和台北。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，關鍵的房價所得比，新竹市、新竹縣以及桃園市都低於全國平均 8.47 倍，其中新竹市僅 6.85 倍，不吃不喝約七年可買到一間房，比北市得花 13.7 年少了近一半。而新竹縣市房價遠低於雙北，又受惠於竹科園區產業發展，高薪產業支撐，讓新竹縣民生得起也養得起。

再者，全國幼兒占比高的縣市的生育補助都頗優，新竹市第一胎 1.5 萬、第二胎 2 萬，第三胎 2.5 萬元；新竹縣第 1 胎 1 萬元、第 2 胎 2 萬元、第 3 胎 5 萬元，而桃園則是每一胎都 3 萬元。

台灣房屋竹科直營店店長王瑞松表示，近年竹科人偏好購屋區域為關埔和介壽兩大重劃區，介壽重劃區離竹科近，新成屋約在 34~36 萬左右；而關埔重劃區總價約一千萬內，兩房三房產品選擇性多，吸引年輕夫妻成家。桃園市是北台灣房價最親民，近年重大建設多，福利也是六都之冠，很適合小資族成家。