〈房產〉歷次股災房市比一比 房仲：景氣、政策才是成交量關鍵

台股昨日跌破 9000 點大關及 10 年線，市場認為房地產具避險功能，應有資金進場，房仲業者統計內政部買賣移轉資料，五次股災與前後年買賣移轉量發現，台股歷經多次股災，1997 亞洲金融風暴、2000 年網路泡沫化，之後房市表現並不如預期。

統計顯示，1995 中共試射飛彈、2003 SARS、2008 金融海嘯後一年，買賣移轉量都明顯提升，但 1997 亞洲金融風暴、2000 年網路泡沫化，表現不如預期。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，從歷史資料來看，股災與房市活絡不一定正相關，房市移轉量能順利被帶動，除與股災後經濟狀況有關外，若有救市政策，往往才會帶動一波成交量。

徐佳馨分析，中共試射飛彈、SARS 與金融海嘯的三次股災中，都出現前低後高的狀態，中共試射事件發生當年度移轉量分別為 49.1 萬棟，次一年為 50.8 萬棟；SARS 當年度為 34.9 萬棟，次一年為 41.8 萬棟；金融海嘯當年為 37.9 萬棟，次一年為 38.8 萬棟。

歸納起來，可以發現，發生期間不長，且結束前後有政策，可推升房市交易量上揚，如 1992 年容積管制造成搶照暴量，加上兩岸危機讓許多屋主賤價拋售，帶動買賣移轉寫天量；SARS 前後的土增稅減半、政府優惠房貸、放寬外國人來台投資不動產也讓市場嗅到回溫氣味；美國次貸風暴後的遺贈稅調降、兩岸 MOU 與 ECFA 等話題相挺，讓買氣回溫。

反觀 1997 年亞洲金融風暴與 2000 年網路泡沫，期間都不短，對整體經濟傷害大，萬點行情當下讓不少股民身受重傷，其中 1997 金融風暴為期一年多，發生期間的買賣移轉量為 46.6 萬棟與 38.5 萬棟，後一年僅有 32.1 萬棟，除經濟受重創之外，之後的 921 大地震，也讓當時買方嚇破膽，影響交易量。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，股災總是財富重分配的時機，房地產因為變現速度慢，流動性差，往往反應較慢，目前市場上個別反應也比整體反應明顯，買房除了看大環境外，也要多注意個案環境與條件，進場比較安心。