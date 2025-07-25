〈房產〉晚5年購屋除要多掏200萬元還少了3.1坪 但新竹客仍能越買越大

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-25 15:39

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全台房市近期買氣冷淡，但房價仍是顯著成長。房仲業者聯徵中心統計，全台首季購屋人平均鑑估值與 2021 年同期相比增加 231.3 萬元，不過平均購屋面積卻減少 3.1 坪，等於是 民眾若晚 5 年買房，除得多付 200 餘萬元，同時少買一間 3 坪大空間。

晚5年購屋除要多掏200萬元還少了3.1坪 但新竹客仍能越買越大。(鉅亨網記者張欽發攝)

但新竹縣市不僅房價成長驚人，且也是七大都會區中交易建物面積維持成長的縣市。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後房價走高，惟民眾所能負擔的總價帶不變情況下，無奈的購屋人只能越買越貴、越買越小。

根據聯徵中心統計，2025 年第一季全台購屋貸款平均鑑估值達 1374.8 萬元，較 2021 年同期增加 231.3 萬元，增幅高達 20.2%；細數全台七大都會區數據，平均鑑估值都成長 200 萬元以上，其中又以新竹縣市鑑估值分別成長 592.5、889.1 萬元最高。賴志昶指出，全台歷經疫情後的房市大多頭，房價大幅起漲，其中新竹縣市受惠於科學園區議題，吸引高科技人才持續移入，惟區域周邊開發日趨飽和，當地剛需難以滿足之下，致使房價飆漲幅度驚人。

相較之下，全台購屋人平均建物面積，自 2021 年至 2025 年間，從 45.1 坪縮水至 42.0 坪，減少 3.1 坪；觀察七大都會區狀況，各都會區皆有不同程度減少，並以南二都的台南、高雄購入建物面積分別縮水 5.7、5.4 坪最多。賴志昶認為，南二都房市過去以透天、大坪數物件為大宗，惟歷經市場趨勢變化，不管是供給或需求皆以小宅為主，加上消費者薪資水準漲幅遠低於房價走勢，使南二都民眾晚 5 年購屋，平均每人少買一間約 5 坪大的空間。

值得注意的是，新竹縣市不僅房價成長驚人，且也是七大都會區中，惟二建物面積維持成長的縣市。住商不動產新竹圓環昕語研加盟店店長趙康翔表示，大新竹地區購屋人會出現「房價越來越貴、民眾卻越買越大」的趨勢，主要原因有二：

一是 2021 年至今年台股漲勢有目共睹，而本身會有股票分紅的竹科客，獲利更是驚人，但他們也深怕資產隨股市波動，因此願將熱錢流往不動產市場，並由於薪資水平較高，以換屋、高總價物件為大宗，造成大坪數市場仍有一定支撐力道。

二是區域過去熱區在東區的關埔重劃區，但近年來該區開發飽和，買氣遞延到北區、香山區等處，而上述區域市場供給又以大坪數物件居多，因此造成整體房價上揚、建物坪數亦跟著大幅起漲。