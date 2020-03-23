〈房產〉前2月購屋貸款近850億元 創近9年來同期高點

台灣央行今 (23) 日公布 2 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款，為 463.5 億元，較 1 月增加 80.87 億元，創 5 個月高點，若排除季節性因素，前 2 月購屋貸款合計達 846.13 億元，是 2012 年來同期高點，反映房市需求穩定成長，央行表示，「現在還看不出疫情對房市的影響」，有待觀察後續。

央行也統計，2 月房貸利率較上月下滑 0.006 個百分點至 1.611%，來到歷史次低，僅略高於去年 12 月創下的最低點 1.608%。

央行表示，2 月各銀行仍積極提供優質貸款方案爭取優質客戶，房貸利率變化差異不大，其中，利率相對低的「青年安心成家貸款」，2 月共承做 31.3 億元，占比約 6.8%。

至於疫情對企業資本支出、房市等影響，央行指出，目前尚未明顯看到，需觀察 3-4 月的變化，預料還是有貸款的需求。

房仲業者統計，六都前 2 月累計移轉戶數年增 6.2%，其中，台北市年增 14.6%，新北市年增 4.0%，桃園市年增 23.8%，台中市年增 9.2%，台南市年減 1.2%，高雄市年減 10.4%，在台灣疫情相對其他國家緩和之下，目前房市買方需求仍在，交易量穩定。

另外，央行統計 2 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.434%，較 1 月上升 0.137 個百分點，主要是因週轉金和資本支出貸款利率上升所致；若不含國庫借款，則 2 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.443%，月增 0.136 個百分點。