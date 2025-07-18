〈房產〉交屋潮來了 今年全台前五月住宅使照量首破5.5萬戶 創20年來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-18 13:33

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內政部統計資料顯示，2025 年 1-5 月住宅使照核發量 5.5 萬戶創下 2006 年有統計資料以來新高。房仲業者指出，受惠於 2018 年以來建商大量推案，從去年開始龐大預售推案進入完工階段，預料未來一、二年仍是使照核發高峰，將迎來大量交屋潮。

今年全台前五月住宅使照核發量首破5.5萬戶 創20年來新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年 1-5 月全台住宅使照核發量 5 萬 5347 戶，較去年同期增加 3.1%，也是首度突破 5.5 萬戶大關，創近 20 年來最高，交屋潮爆量。

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進一步觀察近 20 年來 1-5 月住宅使照量發現，陳金萍指出，2025 年前五月住宅使照量以 5.5 萬戶居冠外，其次則是 2024 年的 5 萬 3665 戶，而 2024、2025 年也是近 20 年來唯二突破 5 萬戶的年度。

對比 2018 年以後每年都有逾 10 萬戶以上的建照數量來看，恰巧是台商回流、疫情後貨幣寬鬆所創造的房市多頭時期，而疫情期間因缺工、缺料導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，因此，自 2024 年開始，新成屋落成、交屋也步入高峰期，預期今年全年使用執照核發量有望突破去年。

若以七大都會區來看，使照量較大的縣市落在新北市、桃園市、台中市，今年 1-5 月使照量均超過 9000 戶。

陳金萍表示，觀察今年 1-5 月住宅使照量以桃園市的 1 萬 1725 戶最多，其次則是台中市的 9459 戶，而新北市則以 9324 戶名列第三。若與 2024 年同期相比，則以新北市量增 25.3% 最多，桃園市則以 22.% 居次，兩大都會區均年增逾 20%，交屋量能最大。

陳金萍指出，從使照量來觀察，有科學園區題材或是大型重劃區開發的都會區吸引建商搶進推案，仍是使照量較大的區域。