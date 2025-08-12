〈房產〉房市冷清 全台七都6月預售成交件數年減8成 這區域萎縮最嚴重

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-12 15:16

‌



全台房市交易冷清，而根據房仲業者最新統計預售揭露件數資料，2025 年 6 月全台主要都會區的成交量全面下滑，與去年同期相比整體減少 80%。其中，新竹縣市跌幅最大，年減高達 89%；雙北市預售市場表現相對處谷底平穩區，台北北市僅減少 5 成，新北減少 67%。

全台七都6月預售成交件數年減8成 ，以新竹縣市萎縮最爲嚴重。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場仍呈現個案表現，賣得好的個案不多，可能具備有捷運站、重劃區等題材的區域，還能吸引消費者的目光，不過整體買氣持續鈍化，今年上半年單月揭露件數都不到 5 千件，上半年一季的交易量還不如去年旺季時的一個月。

‌



同時，現在房產代銷業已經節省成本，採取店面銷售，對廣告費用也省著用，新接案也要評估市場能接受的案子才接，不會再加價搶案，開發商也要想辦法端出牛肉，包括付款方式，甚至是精裝修等，看看能否打開市場買氣。

統計顯示，今年 6 月全台灣地區成交量為 3348 件，較去年同期的 1 萬 6870 件大減 80%，不過統計各區域表現來看，房價飆漲區量縮最為明顯，大台北反而相對穩定，如雙北以外的都會區域，較去年同期減幅都 8 成以上，景氣由大好轉急凍的狀況並不常見。