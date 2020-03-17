華爾街大佬：如果拿2008年劇本 S&P500將跌至近2000點

美股市場近期的急殺，讓許多華爾街分析師都想起了 2008 年，業界老兵說，投資人正 2008 年金融危機中汲取教訓，但步伐加快。

知名華爾街大佬、DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 表示，儘管病毒大流行所帶來的威脅與金融危機大相徑庭，但對價格走勢的觀察表明，投資人的反應與 2008 年相差不大。

Colas 說，市場參與者彷佛拿了「2008 年劇本」，但是步伐加快了，因為先前的危機歷史仍在眾人的記憶中。

例如，被華爾街視為恐慌指數的 CBOE 波動率指數 (VIX)，在 2008 年 10 月 24 日 - 27 日 (週五至週一)，連兩天達到 79.1 及 80.1，之後標普 500 指數於 28 日反彈了 10.8%，而在當年 11 月 19-20 日，VIX 來到 74.3 及 80.9，之後兩日標普 500 指數上揚 6.3% 及 6.5%。

Colas 表示，與 2008 年兩次情況相較，上週五並未花到兩天，在國會接近完成救助立法之下，就見到了 9.3% 的大反彈。

近日 VIX 走勢 (圖表取自 Google)

他認為，政府應對挑戰的速度和規模，將決定投資人如何為風險資產定價。這些價格的波動性，將在立法者做出積極反應時起很大作用。

由 2008 年看市場變化

Colas 指出，在 2008 年，美股從首度跌逾 5% 到 9 月 29 日 VIX 破 75，共花了 19 個交易日，這次在 3 月 9 日大跌 7.6% 之後，僅 3 個交易日就讓 VIX 達到 75。

在 2008 年 10 月 28 日見到 10.8% 反彈之後，往後 5 個交易日的市場波動變小，但接下來兩週股市下挫了 14.6%，反彈所得完全消失。

當標普在 2008 年 11 月 20 日大跌 12.4%，創下 752 的低點時，VIX 來到創紀錄的 80.9，而自此之後到 2008 年底至 903 點，標普指數共漲了 20%。

Colas 說，以 2008 年的劇本來看，上週五反彈後美股就沒勁，也不足為奇了。但如果格局不變，可以預期標普指數還會先走弱一段期間，並出現如同 2008 年 11 月 19/20 日的大跌，然後再走強。

以 2008 年當時的跌幅推估，Colas 認為，這波下挫會至 2028 點。但他強調，這不是要預測低點，而是如果模式相同之下，市場可能的走勢。

不過他認為，如果美國政府現在對 COVID-19 的反應比以往更快、更果斷，那麼或可重蹈 2008 年市場最糟糕的時期的覆轍。但如果劇本重演，標普 500 指數下行空間預計來到 2000 點附近。