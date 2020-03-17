VIX恐慌指數收盤超越金融海嘯水位 美股分析師：歷史教科書已不管用

美股週一 (16 日) 遭逢 1987 年以來最大跌幅後，反映華爾街恐慌程度的 CBOE 波動率指數 (VIX) 收盤飆升至 82.69，刷新歷史紀錄。在沒有歷史經驗可援引，沒有經濟模型、企業獲利預測可以參考的情況下，以為見識過各種最糟情況的華爾街分析師坦言，不知道接下來會發生什麼事。

VIX 指數週一收盤已超越 2008 年 11 月 20 日寫下的歷史紀錄 80.86，當時美國國會議員正在表決是否延後挽救汽車界的計畫。VIX 指數按選擇權價格來推算標普 500 指數隱含波動率，該指數週一盤中一度攀上 83.56，仍低於盤中歷史紀錄、2008 年 10 月 24 日所觸及的 89.53。

VIX 恐慌指數走勢。(來源: Bloomberg)

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 說：「2008 年，人們大致知道是銀行系統崩潰了，但還不確定具體情況如何。現在則是一切都崩潰了，並引發外溢效應。我認為後者更糟，一切都錯位了。」

美股近來走勢如坐雲霄飛車，一日暴漲、一日暴跌，震盪幅度動輒 10%，週一盤中是本月以來第三度跌到熔斷水準。標普 500 指數過去三周來跌了近 30%，上一次要回溯到 2008 年才在股市看見如此劇烈的波動。

在沒有歷史經驗可援引，沒有經濟模型、企業獲利預測可以參考的情況下，以為見識過最糟情況的專家坦言，不知道接下來會發生什麼事。

Natixis Investment Managers 首席市場策略師 Dave Lafferty 說：「我們不是醫療專家，沒辦法模擬疫情持續時間或嚴重程度，因此也無法用模式預測經濟影響，連帶也無法預測企業獲利和本益比。」

高盛 2 月底預測今年美國企業獲利將零成長，上週修正說法，表示未來兩季可能萎縮至少 12%，摩根大通也加入下修企業獲利預測橫列。

瑞士信貸分析師則大砍對標普 500 指數封關水準的預測值。Canaccord Genuity LLC 分析師 Tony Dwyer 甚至乾脆不再做預測，原因不只經濟停擺，也因為貨幣和財政因應措施前所未見。

Kingsview Investment Management 經理人 Paul Nolte 說，他從 1986 年就在這一行，對他而言，幾乎沒有可以和新型冠狀病毒疫情比擬的歷史經驗，最接近的情況大概是二次世界大戰糧食供給受限制，只不過現在被限制的是人的移動。

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