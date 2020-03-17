〈美股盤後〉川普稱美疫情可能持續至8月 走向衰退 道瓊雪崩近3000點 

美國聯準會 (Fed) 週日突襲，緊急降息至零利率，並啟動新一輪量化寬鬆 (QE) 計畫，週一 (16 日) 華爾街惴惴不安，再迎黑色星期一，恐慌指數 VIX 飆破 42%、油價跌入深淵、美元、黃金走低、美債殖利率暴跌。

美股四大指數開盤直接搭大怒神，蘋果暴跌、房地產、金融類股備受打擊、能源股領跌，S&P 500 指數跌 8% 啟動熔斷機制。

盤中時段，聯準會紐約分行週一 (16 日) 再度撒錢救市，實施總額高達 5000 億美元的隔夜附買回操作，華爾街仍不願買單。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

尾盤時段，美國總統川普稱，美國疫情最嚴重可能會持續到 7 月或 8 月，不排除封鎖疫情震央區域，美國可能正在走向經濟衰退。

川普此番言論促使市場信心再度崩潰，標普自歷史高點跌近 30%，道瓊暴跌逾 12%，終場收跌近 3000 點，創 1987 年黑色星期一以來最大單日跌幅，亦刷史上第三大單日跌幅。

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 100 多個國家，目前有超過 17.9 萬人染疫，造成至少 7,057 人死亡，美國確診 3,800 多例、69 例死亡。

各國陸續祭出更強硬的手段防疫，馬來西亞週一宣布鎖國關閉邊境、加拿大隨後跟進，彈豁免美國公民與特定人士，德國等國封鎖邊境外，歐盟也計畫封關 30 天。

週一 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數暴跌 2997.10 點，或 12.93%，收 20,188.52 點。

標普 500 指數暴跌 324.86 點，或 11.98%，收 2,386.16 點。

那斯達克指數暴跌 970.28 點，或 12.32%，收 6,904.59 點。

費城半導體指數暴跌 245.48 點，或 15.90%，收 1,298.78 點。

標普所有板塊一片血海，房地產、金融類股領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎跌跌不休，蘋果 (AAPL-US) 暴跌 12.86%；臉書 (FB-US) 暴跌 14.25%；Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 11.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 5.37%；微軟 (MSFT-US) 暴跌 14.74%。

道瓊 30 檔成分股同步倒地，波音 (BA-US) 領跌 23.85%。雪佛龍 (CVX-US) 暴跌 -23.85%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴跌 9.52%；摩根大通 (JPM-US) 暴跌 14.96%；美國運通 (AXP-US) 暴跌 9.52%；3M (MMM-US) 暴跌 9.52%；IBM (IBM-US) 暴跌 9.52%；思科 (CSCO-US) 暴跌 10.44%；波音 (BA-US) 上漲 0.49%。

費半成份股賣壓沉重。AMD (AMD-US) 暴跌 11.82%；Nvidia (NVDA-US) 暴跌 18.45%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 20.36%；美光 (MU-US) 暴跌 19.82%；高通 (QCOM-US) 暴跌 14.95%；英特爾 (INTC-US) 暴跌 18.04%

台股 ADR 集體淪陷，台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 14.03%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 12.38%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.25%。

關鍵數據

美國 3 月紐約 Fed 製造業指數報 - 21.5，預估 5.1，前值 12.9

美國紐約 Fed 製造業指數 (圖：紐約 Fed)

華爾街分析

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 分析師 Liz Young 稱：「市場沒有聽到他們想聽的，我不認為他們想聽到疫情會持續到 7 月和 8 月，現在市場認為，如果這種情況持續到 7 月和 8 月，就意味著第二季和第三季可能會出現經濟萎縮，那就意味著經濟衰退。」

巴克萊分析師 Ross Sandler 稱：「如果政府宣布不解雇任何員工，將為第二季虧損的企業提供業務中斷保險，那麼整個市場將在一秒鐘內好轉。」

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，聯準會降息至零和美國財政刺激計畫等舉措將是正面的，但市場受新冠病毒的擺佈，也受政策是否奏效所影響。」

資產管理機構 Federated Investors 投資組合經理 Steve Chiavarone 表示：「更可怕的是，我們從未經歷過關閉整個經濟的情況，胃正翻騰，我們不曉得如何定價，市場可能會進一步下跌。」