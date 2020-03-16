美股融資追繳賣壓再襲來 金價今年首破1500美元大關

投資人持續拋售黃金以填補美股的「融資追繳令 (Margin Call)」，加上市場認為即使聯準會 (Fed) 降息，也不足以改善因武漢肺炎 (COVID-19) 疫情而惡化的經濟前景，週一 (16 日) 黃金再度受到重擊，今年首度跌破 1500 美元大關。

黃金上週自 1600 美元高點跌逾 8.6%，創下近四十年來最大的單週跌幅，由於市場情緒惡化，即使聯準會 (Fed) 週一 (16 日) 採緊急降息，金價跌幅仍持續擴大，黃金週一 (16 日) 跌破每盎司 1500 美元關卡。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示：「現在情況顯示投資人正在拋售所有資產。」

截至台北時間週一 (16 日) 晚間 22 時許，黃金下跌 2.91%，暫報每盎司 1472.55 美元，今年首度跌破 1500 關卡。

黃金今年首度跌破 1500 美元關卡 (圖：Investing.com)

Fed 週一 (16 日) 緊急將利率調降趨近於 0，並承諾擴大量化寬鬆計畫 (QE) 達 7000 億美元，為緩解受疫情影響的經濟，紐西蘭、南韓、越南、沙烏地阿拉伯等國家央行隨後跟進 Fed 降息步伐。

儘管如此，週一 (16 日) 美股開盤依舊暴跌，標普 500 更觸發本月第三次熔斷機制，顯示市場未反映 Fed 早前的救市行動。隨著股市跌至多年新低，投資人可能選擇出售具流動性或有利可圖的資產，例如黃金，以滿足其他資產虧損的保證金需求。

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 週一 (16 日) 警告：「當人們無法賣出想要出售的東西時，便會開始賣出他們可以出售的東西。」

不過，盛寶銀行 (Saxo Bank A/S) 商品策略主管 Ole Hansen 表示，股市已表明寬鬆政策並非靈藥，儘管如此，鑑於各國政府當前和未來決策所帶來的通膨影響，黃金最終仍將走高。

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