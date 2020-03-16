資本市場煞不住車 八大期貨保證金再調高 美股、匯率期貨漲約2成

武漢肺炎疫情愈演愈烈，就算各國央行撒錢救市，國際股市還是不買單，台股也連續大跌，讓期交所今 (16) 日再度緊急公告調整 8 大主要商品保證金，並自明天一般交易時段結束後起實施，這也是在上周五調高保證金後，因資本市場止不住血，短短兩天期交所就再度調高保證金。

其中因為美股與匯率大起大落，使得相關期貨契約調升幅度高達約 2 成上下；法人提醒，投資人應盡速檢視期貨持倉部位，並留意保證金是否足夠，若保證金不足要快補，避免被追繳。

期交所今天晚間公告，調整臺股期貨契約 (TX)、小型臺指期貨契約 (MTX)、美國道瓊期貨契約 (UDF)、美國標普 500 期貨契約 (SPF)、美國那斯達克 100 期貨契約 (UNF)、澳幣兌美元期貨契約 (XAF)、美元兌日圓期貨契約 (XJF) 及臺指選擇權契約 (TXO) 的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A 值)、風險保證金最低值 (B 值)、混合部位風險保證金 (C 值)，共 8 項主要商品所有月份保證金金額。

其中，俗稱大台指每口保證金的台股期貨契約（TX），調整前原始保證金金額為新台幣 12.2 萬元，調整後原始保證金金額為 13.4 萬元，調整幅度約 9.8 %。

小型台指期貨契約（MTX）原始保證金 3.05 萬元，調整後原始保證金為 3.35 萬元，調整幅度也是約 9.8%。

美國道瓊期貨契約（UDF）調整前原始保證金金額 4 萬元，調整後為 4.6 萬元；美國標普 500 期貨契約 (SPF) 原始保證金 4.2 萬元，調整後 5.2 萬元；美國那斯達克 100 期貨契約 (UNF) 調整前原始保證金金額 3.4 萬元，調整後為 4 萬元；由於美股大起大落，近期漲跌都是千點起跳，所以連帶使得美股保證金的調整幅度分別達 15 %、23%、17.6%，金額提高許多，投資人務必留意。

匯率近期也震盪劇烈，匯率類期貨保證金也在此波調整之列，其中，澳幣兌美元期貨契約 (XAF) 調整前原始保證金金額 460 美元，調整後為 540 美元，調幅為 17.3%；美元兌日圓期貨契約 (XJF) 調整前原始保證金金額 6 萬日圓，調整後為 7.2 萬日圓，調幅為 2 成。