美航空股有破產可能？高盛：暫時還不會

隨著美國 4 大主要航空公司殺到見骨的削減航班，整體產業陷入混亂，華爾街部分人士開始拿現況與 2001 年 911 恐襲後情景對照，甚至開始預測可能有公司會宣布破產。

聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 已加入達美航空 (DAL-US) 行列宣布削減航線，因為全球航空旅行幾乎陷入停滯以限制新冠病毒 (COVID-19) 的擴散。

阿拉斯加航空 (ALK-US) 週一 (16 日) 表示，除了尋求更多借貸、削減資本支出、為員工提供無薪假等措施外，它將在 4 月將運力至少減少 10%，並在 5 月減少 15%。

《華爾街日報》週一報導，美國航空業者正與政府進行談判，以爭取最多 500 億美元的財政援助。

Cowen 分析師 Helane Becker 在報告中說：「航空公司業績呈現自由落體狀態。」美國政府週末宣布將英國和愛爾蘭納入歐洲全面臨時旅行禁令中。

她說：「我們預計航空公司將出現破產，」像是廉價航空 Norwegian Air Shuttle ASA (NWARF-US) 就是最新的血證。

白宮資深經濟顧問 Larry Kudlow 週一宣布，政府有可能提供航空公司援助。

白宮新聞稿指出，Kudlow 說：「我們不認為航空公司會破產，但如果它們陷入現金緊縮，我們將盡力幫助它們。」他不喜歡用「救助」(bailout) 一詞，他說目前業界只不過面對短期流動性問題。

他說，「很多」航空公司一直在尋求援助，並且「我們正在了解它們的資產負債表和現金流量」。

美國航空表示將從 3 月 16 日至 5 月 6 日將國際運力減少 75%，儘管它表示將繼續經運短程國際航班，包括現有飛往加拿大、墨西哥、加勒比海、中美洲和南美某些市場的航班。美國航空上週已經宣布減少飛往亞太地區的航班。

聯航表示，歷來全年最繁忙的 3 月營收將比去年 3 月減少 15 億美元。 「壞消息是：情況越來越糟。預計在未來幾天和幾週內，客戶數量和營收都將急劇下降。」

聯航已經實施招聘凍結，並提供無薪假並削減排班表。上週末，該公司表示將把主管薪水削減一半，並將 4 月和 5 月運力削減約一半，並預計這種狀態將擴大到夏季旅遊季。

聯航表示：「即使做出這些削減，我們仍預期運量會降至 20-30% 的範圍內，而且這還是情況不會變得更糟的前提。」

達美航空週五 (13 日) 表示，將在未來幾個月內削減運力 40%，是史上最高水平，並面對疫情危機採取其他措施來保留現金，例如削減 20 億美元的開支，提供無薪短期休假等，也進入招聘凍結狀態。CEO Ed Bastian 在給員工的備忘錄中說，「情況非常不穩定，可能會變得更糟。」

甚至在美航和聯航發布最新消息之前，高盛分析師就估計 3 月單位收入的降幅已經達到「類似於 2001 年 911 之後的水平」。

高盛調降航空公司的目標價和獲利預測，並將美航的評級從買入調降至持有評級，因為新的目標價暗示其上漲空間不及其他買入評級的股票。它將 SkyWest Inc. (SKYW-US) 的股票評級從「中立」調升為「買進」。

但是，根據航空公司的流動性，高盛分析師們並未預見發生破產的情形，「我們目前預測需求將與 2001 年 9 月 11 日之後的情況相似。如果新冠病毒的影響超出 2001 年 9 月 11 日的影響，我們將需要重新審視流動性分析。」

高盛分析師表示，自上次需求衝擊、2008 年經濟衰退以來，航空業已有所改善，並且「將比過去更能抵禦這種需求衝擊」。他們說，如今的航空業者汲取整合帶來的好處，資產負債表更強大，非燃油可變成本的百分比更高。