Neodron起訴蘋果等科技大廠侵權 ITC將介入調查

外電報導，美國國際貿易委員會 (ITC) 表示，將針對蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等製造的觸控螢幕設備是否涉及專利侵權行為進行調查。

此項調查的起因來自於愛爾蘭公司 Neodron 在 2 月份所提起的訴訟，該公司聲稱蘋果等公司侵犯了 Neodron 擁有的電容式鍵盤和傳感器相關的四項專利，其他被告公司也包括亞馬遜、華碩 (2357-TW)、LG、微軟 (MSFT-US)、索尼、以及三星。

訴訟中指出，這些公司進口到美國和出售的某些產品，違反了 1930 年關稅法第 337 條的規定。Neodron 所宣稱的其中兩項專利涉及電容式鍵盤各項功能，註冊時間早於蘋果的 iPhone 11。另外兩項專利與近距和觸控式傳感器相關，分别在 2014 年 6 月和 2016 年 6 月向美國專利局提交，蘋果的 iPhone 11 和第三代 iPad Pro 也因此被控侵權。

Neodron 所主張的觸控螢幕專利，係於 2018 年從矽谷公司 Atmel 所獲得，並隨後利用該專利來起訴大型科技公司，以尋求設備銷售的特許權使用費。除了智慧型手機外，訴訟也針對平板電腦和筆記型電腦，兩者均採用了觸控螢幕的技術。

有報導指出，若 Neodron 赢得此訴訟，將能申請禁止 8 成的 Android 平板和 97% 的 Android 智慧手機銷售。

據悉，ITC 將在接下來的 45 天內為蘋果產品相關的調查設定目標日期。