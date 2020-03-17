【鍾國忠專欄】定期定額買股的技巧

(一) 第一季出現跌幅之最

對多數投資人而言，這次新冠肺炎疫情到來，的確影響整體投資報酬率，外資迄今仍大賣台股，如果自先前高點 12197 點計算，近期最大拉回幅度已逾 2 成，第一季鐵定下跌，且創下過去自 2000 年以來第一季單季最大下跌幅度，過往第一季下跌共出現四次 (2011，2010 ，2005，2003)，這四次平均季跌幅約 2.90%，最高 -3.27% (2010 年)，近期國外股市也常大漲大跌，然而現階段不少國外央行陸續降息，即然如此，現階段如要資金發揮效率，風險管控將非常重要。

(二) 不同定期定額時點扣款，降低風險將不同

投資人常在媒體上聽到定期定額，的確，如果採長期定期定額投資，現階段的大跌應該沒有受到怎麼影響，就如先前台股大漲創 12197 點高點般，沒賣也就沒獲利，同樣的，現在沒賣也沒損失，惟個人心境可能會受大環境影響而不開心，就看個人如何來自我排解，定期定額的做法，在此提供一個定期定額扣款買股時點供參考，我較偏向建議採「月中」扣款，而不是月初或月底，主要觀點有二：

1. 月中扣款較可反應營收：月中之後扣款，投資人就可知道上市櫃公司上個月營收變化（註: 每個月 10 日前上市櫃公司公布上個月營收），另外，有些公司還會在月中，主動公布上個月的稅前獲利情形，故此時扣款，大致上能了解一家公司最新的營運情況。

2. 投資漲跌效益分析：有些投資人會用營收或獲利消息當作是利多或利空分析，一般股價在月中前或後的走勢不外乎有四種 (如附表)，上半個月先漲，後半個月續漲與拉回下跌，另外二種是上半個月先跌，後半個月反彈上漲與續跌。

(1) 如果採月中定期定額扣款，第一種是續漲而馬上獲利，第二種上漲後而拉回的短套，但即然有先上漲，就可能營運走佳，但利多反應後而出現股價拉回，但至少是先有好消息，未來或許還可能再漲，至於第三種，營運利空出盡後，馬上買進也可獲利。至於第四種，如果營運不佳，至少前半個月已先跌一段，因此降低投資成本。

(2) 至於在月初營收公布前扣款，第一種則馬上反應營運可能不佳而先跌，一旦公布營收後又再跌。第二種則馬上反應營運佳先漲，公布營收後再漲。第三種則馬上反應營運佳先漲，公布後利多後拉回下跌。第四種則馬上反應營運不佳先跌，公布後利空出盡上漲。

看起來，兩者呈現走勢似乎沒有太大差異，但問題出在投資人對營運的「了解度」，常常利空出現後股價反應較大，如在公布營收利空後股價大跌再扣款，採取月中定時定額者，則至少已大幅降低成本，反之，雖利多反應後股價也會漲很大，但相對這部分投資人是較不容易掌握，兩者主要差異在股票市場中，營運對利多股價反應會較多? 還是對利空反應股價下跌較大? 以這幾年個股走勢來分析，優於大盤的個股家數相對遜於大盤的走勢來得少，供各位參考。