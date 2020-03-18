【馮冠華專欄】港股仍未擺脫易跌難升格局

3 月 18 日推介 - 敏華控股（1999）

1）上日港股市況總結 ：恆指週二反覆上升。指數以 23001 點開出，下跌 63 點；之後迅速轉跌為升，最多曾上升 337 點，高見 23401 點；但很快又因上證跌勢加劇而倒跌，最低曾見 22676 點，下跌 388 點。其後上證跌幅有所收窄，恆指又轉跌為升，最終以 23264 點收盤，上升 200 點並終止 4 連跌。成交金額按日下跌約 5% 至 1510 億。港股通南向維持淨流入，金額回升至港幣 98 億。滬深股通北向仍是淨流出，金額減少至約人民幣 82 億。藍籌 26 升 23 跌 1 持平。

板塊方面，出口、重磅金融及本地地產股表現較好，內房及物管股則有沽壓。壓做空方面，比率回落至 15.1%。牛熊證街貨最新比例為 32:68，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證上移至 25050-25099，牛證則上移至 22500-22549。恆指夜期報 23280 點，上升 261 點，高水 16 點。港股 ADR 下跌 10 點，相當於恆指 23252 點。

簡評 : 週一道指創下歷史單日最大點數跌幅，但週二亞洲股巿表現相對冷靜，估計是因為週一亞洲股市已率先下行，與及道指期貨在亞洲盤時段有所反彈所至。上證繼續低走並錄五連跌，但跌幅尚算溫和，且兩市成交金額只是八千餘億，滬深股通北向淨流出也輕微減少，筆者覺得形勢不算太壞。

至於一向被動的恆指，昨天終於止跌回升，但盤中走勢極為飄忽，藍籌升跌數量亦相若，指數能造好，某程度上可歸功於三大重磅股騰訊（700）、友邦（1299）及滙豐（5）均能上漲而已。大巿成交金額、做空比率及港股通南向淨流入均無大啟示，而昨天恆指低位沒有跌破上週五的低位 22519 點，估計市場或會視之為短期的一個支持位。

港股收盤後，道期又起巨變，約八百點的升幅全部蒸發，原因或是因為美國頁岩氣公司 Chesapeake Energy 據報正聘請債務重組顧問、夾歐洲供應鏈中斷憂慮持續擴散，以及沙地阿拉伯能源部表示，未來幾個月的原油出口量將增加至超過每日 1000 萬桶。

美股昨晚也大玩過山車，道指高開約 300 點後曾倒跌約 300 點至低位 19882 點，接近川普 2017 年 1 月 20 日上任時的 19827 點；及後又因聯準會一周內第 3 度放水，進行額外的隔夜回購操作，以及有消息指白宫承諾盡快向美國公民派錢（每人 1000 美元）而倒升逾千點。美滙急升，油價受壓，消息面混亂，但若聚焦在疫情及石油價格戰這兩大危機，情況毫無好轉，股市短期內仍是易跌難升。

留意近日中美的爭拗有所升級的現象，包括中興（763）事件，川普昨天在推特的「中國病毒」評論，以及中國昨晚反制美國媒體 （見點 2）等等。這會否影響日後的貿易談判，成為市場的另一威脅？在現今如斯艱難的日子，筆者真的不願多想。

騰訊將於今天公佈 2019 年業績，券商估計盈利按年增長約 20%，市場焦點會在其遊戲、廣告及支付等業務在疫情下的影響及前景。至於今天推介，建議敏華控股（1999）。公司收入來源一半來自美國，美元轉強及美國派錢均屬有利，股價近日大挫，公司連續兩天在市場回購股份，對股價應有支持。短綫反彈目標可先看 $5。

2）外交部宣布，針對美方將 5 家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方對等要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》及《時代周刊》這 5 家美國媒體駐華分社，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，從即日起 4 天內，向外交部新聞司申報名單，並於 10 日內交還記者證，今後不得在中國，包括香港及澳門繼續從事記者工作。（信報）

3）美股上日市況總結 ：美股三大指數上升，當中道指上升 1049 點或 5.2%，標普和納指則分別上升 6% 及 6.23%，十年期債息反彈至 1.069%。美滙指數亦反彈至 99.5，紐約期油下跌至 26.76 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）閱文集團 (00772) 公布，截至去年底止全年股東應佔溢利 10.96 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 20.35%。每股基本盈利 1.1 元，不派末期息。

雅生活服務 (03319) 公布，截至去年底止，全年盈利 12.31 億元 (人民幣．下同)，按年增長 53.64%，每股盈利 92 分；派末期息 22.5 分，特別股息 22.5 分，合共派息 45 分。

澳優 (01717) 公布，截至去年 12 月底止，全年盈利 8.78 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 38.31%，每股盈利 54.92 分；派末期息 22 港仙。

5）新股訊息 （信報）

兩隻新股今天在主板掛牌，其中，智能互動式娛樂產品供應商奇士達 (06918)，暗盤價收報 1.03 元，較招股價 1.38 元，收跌 0.35 元或 25.36%。至於建築服務提供商建中建設 (00589)，暗盤價收報 1.38 元，較招股價 1.65 元，收跌 0.27 元或 16.36%。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/

