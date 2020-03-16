【馮冠華專欄】恆指走勢仍會被動 道指期貨與A股表現將左右盤中走勢

3 月 16 日推介 - GX 中國雲算（2826）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五大幅波動，指數以 22519 點的全日低位開出，大跌 1790 點；之後跌幅慢慢收窄，中午時報 22904 點，下跌 1405 點。午後道指期貨由跌轉升，恆指跌幅在午後開盤即迅速收窄，之後最高曾見 24184 點，即只下跌 125 點，最終以 24033 點收盤，下跌 276 點。成交金額按日上升約 33% 至 2024 億。

港股通南向維持淨流入，金額再升至另一紀錄的港幣 162 億。滬深股通北向仍是淨流出，金額亦上升至歷史新高的約人民幣 147 億。藍籌 12 升 37 跌 1 持平。板塊方面，手機設備、新經濟、石油、5G 及部份內需股表現較好。做空方面，比率回落至 15.6%。牛熊證街貨最新比例為 29:71，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 0:0（即上下 1000 點均沒有街貨了）。重貨區方面，熊證維持在 26100-26149，牛證則下移至 22500-22549。恆指夜期報 23742 點，下跌 133 點，低水 291 點。港股 ADR 上升 78 點，相當於恆指 24111 點。

簡評：投資者深度恐慌，資金又極度泛濫飢渴，造做了股票市場一幕幕大起大落的畫面，連股神也開腔說，「活了 89 年也從未見過如此的市場」，可想而知，現在金融市場的混亂和不確定性。上週五恆指的戲劇性探底回升，很大程度是受道指期貨的鋭變影響；而道指期貨的變化，不排除是反映盤中的一則新聞，指加拿大生物醫藥公司 Medicago，成功研製對抗武漢肺炎的疫苗，公司料每月可生產 1,000 萬劑量，並最快 11 月可以生產疫苗。

加拿大公司？11 月？筆者對金融市場的反應，只可說，消息的真偽和可信性，在極度超賣的市場而不太重要了。在港股上週五收盤後，人民銀行宣布實施普惠金融定向降準，但從恆指夜期早段的表現，刺激好像不大，畢竟這又是市場預期之內。至於美股週五的大升，主要是收市前半句鐘急漲的約 1400 點，理由是川普宣佈美國進入緊急狀態，並計劃撥出 500 億美元抗疫及購買石油指令。

相比之前災難性的處理，總統先生這次真的認真起來了。雖知疫情控制，很大程度需要國民的合作，加強防疫意識；而宣布進入緊急狀態，可否定之前所說的把新冠肺炎視作流感看待，清晰地轉達訊息。週未更見副總統彭斯宣佈對英國和愛爾蘭實施旅行限制，知錯能改，善莫大焉。500 億美元救災不能改變疫情的發展，反而利用「國家隊」購買石油作戰略儲備，筆者相信是美股反彈的主因。

要注意的是，美帝是否只是出口術靠嚇，開出的支票會否兌現，與及沙特和俄羅斯等國家的相應策略。若油組與 OPEC+ 均一意孤行，最終受影響的仍是美油企與頁岩氣公司，筆者相信俄羅斯亦應考慮了美帝這一步，退讓的機會不大下，週五油價的反彈，不代表事情已解決。綜合地判斷，筆者認為美股週五的表現，屬極度超賣的後抽，並不能視作轉勢，後市變數頗多，市場對突發消息亦會極度敏感，道指數百點甚至千點的波幅亦會頻生，道期的變化是盤中操作的重要指標。

回說港股，上週五的探底反彈，強弱標的立竿見影，新經濟、5G 及手機設備股表現優於大市，加強了筆者對這些板塊為反彈第一梯隊的信心，亦再三強調重整投資組合的重要性。指標上，成交金額大增至逾二千億，當中應不乏炒底資金。港股通南向淨流入再創新高，明細顯示資金除了流進維穩角色外，多隻早前南下資金寵兒的高貝塔股，也復見較大額浄流入，包括美團點評（3690）、小米（1810）、融創（1918）、舜宇（2382）及藥明生物（2269），氣氛似有好轉；相反，滬深股通北向淨流出也創新高，但 A 股表現尚算不俗。

考慮到恆指夜期和 ADR 均沒有追隨週五美股的大漲，估計今天恆指走勢仍會被動，道指期貨與 A 股表現將左右盤中走勢。在降準、金融業開放及消費擴容的政策出台後（詳見點 2），筆者估計上證是有望短期重回三千點的，亦繼續認為 A 股市場的防守及吸引力較環球股票市場優勝。

疫情方面，週末的數字又是兩極化。中國境內的在處理案例（即確診減去死亡及治癒）下降至 10734 宗，在過去的十天，數字已減半，情況甚為樂觀；相反，歐美地區則見惡化，義大利亦成為了全球最多在處理個案的國家 （17863 宗），西班牙、德國及法國情況也並不樂觀，英國更打算採取放任民眾染病、繼而普遍取得免疫的防疫政策 -「群體免疫」（herd immunity），意即讓國內達到一定程度的染病人口，從而獲得對新型冠狀病毒免疫，然後就不會再傳染給其他未染病的人，實在恐怖！多個歐洲國家亦已封城。相比中國，歐美的確診數字還在攀升，且治癒率偏低而死亡率偏高，所以，筆者維持上週的看法，即歐美距離疫情的拐點尚遠，對金融市場的衝撃亦會繼續。

今週有很多重要事項，業績方面，較矚目的，包括今天的舜宇光學，週三的騰訊（700）及鐵塔（788），週四李嘉誠先生的長和系及中移動（941），週五則是招商銀行（3968）。另外，富時羅素對 A 股的第三段擴容在 3 月 23 日開市前生效，代表被動資金將在 3 月 20 日收市前需全部到位。美聯準會議息則是在當地的 19-20 日。MLF 及 LPR 利率也會在今週公佈。數據方面，留意今天早上中國的 2 月零售銷售數據及固定投資等。

消息面上，可留意中冶（1618）及衆安在線（6060），超購王物管股燁星集團（1941）生不逢時，上週五首日交易最初曾破發，但最終仍可高招股價 10% 收盤，估計經消化後仍有上升空間。至於今天推介，選擇以 A 股為主的雲計算 ETF (2826)。

2）人民銀行於上週五收盤後宣布 3 月 16 日定向降準，釋放長期資金 5500 億元人民幣。人行 3 月 16 日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準 0.5 至 1 個百分點；此外，對符合條件的股份製商業銀行再額外定向降準 1 個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。

另外，中證監公布，按照國家金融業對外開放的統一部署，落實中美第一階段經貿協議要求。經統籌研究，自 4 月 1 日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者，可根據法律法規、中證監有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

中國國家發展改革委等 23 個部門日前聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，聚焦改善消費環境、破除體制機制障礙、提升消費領域治理水平，提出 19 條舉措。包括大力優化國內市場供給、重點推進文旅休閒消費提質升級、着力建設城鄉融合消費網絡、加快構建「智能＋」消費生態體系、持續提升居民消費能力、全面營造放心消費環境。（經濟日報 + 信報 + 大公報）

3）川普在上週五美股收盤前宣布，因應新型肺炎全球大流行，全國進入緊急狀態。聯邦政府將提供最多 500 億美元，協助受疫情影響的美國人。另外，他已指示能源部從市場購買原油，以補充原油戰略儲備，而政府買油規模則視油價而定，可能持續購買直至儲備上限，交易商稱，截至 3 月 6 日，美國原油戰略儲備水平離上限有 9200 萬桶空間。

民主黨籍美國國會參議院議長佩洛西宣布，與總統川普就支援新冠肺炎疫情受影響者的財務安排計劃達成協議，預期國會在短期內將審議有關法案。民主黨日前表示，援助計劃包括容許美國人免費檢測新冠病毒、給予受影響人士與家庭兩周有薪假、協助低收入家庭應對財政困難等。（經濟日報及信報）

4）加拿大央行宣布，因應新冠肺炎疫情變化，緊急減息半厘，基準利率降至 0.75%。央行在聲明中表示，今次在常規政策會議之外突然減息，是因應疫情及油價大幅下滑，為預防經濟出現重大逆轉而採取的防守性措施。（信報）

5）美股上週五市況總結 ：美股三大指數大幅反彈，當中道指上升 1985 點或 9.36%，標普和納指則分別上升 9.29% 及 9.35%，十年期債息反彈至 0.983%。美滙指數亦反彈至 98.69，紐約期油上升至 32.93 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中國中冶（01618）公布，控股股東中冶集團公司為加強與中國石油集團戰略合作，拓寬合作領域，優化公司股權結構，擬將其持有公司 5.92% 股份，無償劃轉給中國石油集團。無償劃轉完成後，中冶集團公司持有中國中冶的股權將由 55.1% 降至 49.18%；中國石油集團將持股 5.92%。

蘋果公司公佈，因應武漢肺炎疫情正在全球傳播，決定關閉除大中華區以外全球 Apple Store 至 3 月 27 日，但會維持線上銷售。

眾安在線（6060.HK）發佈今年前 2 個月保費收入公告，其 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日期間累計原保險保費收入約為 25.65 億元，同比增長 55.17%。

比亞迪（1211）發布聲明表示，公司現在每日生產的口罩約 500 萬個，目前正在計劃進一步擴大產能。據報道指，創始人王傳福將帶領 3,000 名工程師的團隊，從頭開始搭建生產線，約 90% 的生產線為比亞迪自製。

7）新股訊息（信報、明報）：電動工具生產商蜆壳電業 (02381) 公布，經考慮包括當前市場狀況等多項因素後，決定延遲進行股份發售及擬於聯交所主板上市的事宜。

上周招股反應一直理想的諾誠健華（9969），上週五截孖展，被抽飛逾百億元。據明報統計 6 家券商數據，其中 4 家均見大戶撤回資金，其孖展總額由上週四的 408 億元，跌至約 303 億元，但仍相當於公開發售超購 134 倍。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/