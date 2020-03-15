〈台股風向球〉歐美國家籠罩病毒蔓延風暴 大起大落戲碼難落幕

隨著美股瘋狂宣洩恐慌賣壓，台股上周坐大怒神，法人與散戶全面棄守，一周狂瀉 1192.94 點，創 16 年來首見單周跌逾千點，跌幅高達 10.54%，美股帶頭降息撒錢救市不僅失靈，甚至造成更大的恐慌，儘管周五已強彈，法人仍提醒，美股技術型態已落入空頭市場，加上市場一般認為歐美疫情未達最高峰，本周台股即便短彈，也不能大意，因全球仍處在一個極度不確定的病毒蔓延風暴中，預料大起大落的戲碼仍將持續上演。

美股道瓊指數上周五雖強彈逼近 2000 點，創史上最大漲幅，不過，法人提醒，跌多後反彈是股市慣性，道瓊指數一周來仍跌逾 10%，費半指數也周跌 9.16%，技術面已偏空，隨著美國總統川普宣布美國進入國家緊急狀態，我國疾管署也已緊急將歐洲旅遊警示升級，恐慌情緒短期難以消弭。

過去一周，八大官股行庫積極買超撐盤，合計買超共 241.83 億元，不過外資繼續大逃殺共賣超 1514 億元，高於過去 2 周分別周賣超 547 億元、978 億元，在外資擴大賣超幅度，且台幣過去一周已轉弱之際，仍很難對籌碼面有期待。

交易員提醒，疫情蔓延已衝擊各國經濟活動，今年國內外經濟成長率與多數企業獲利勢必都將下修，股價面臨重新評價的壓力，因此，即便疫情過後，市場並不見得會回到日前最高水準值，不宜過度躁進搶短彈，待築底訊號釋出。

本周大事有美國 FOMC 利率決策會議將於 3 月 17 日舉行，緊接著台灣央行 19 日召開第一季理監事會議，而台積電也將於 19 日除息 2.5 元等。

展望短期市況，多家投顧分別提出不同觀點，統一投顧認為，落底訊號仍未出現，應審慎保守面對，川普宣布暫時關閉歐陸人民入境代表歐洲疫情狀況告急且短期不可控，而 NBA 無限停賽，更已使恐慌情緒蔓延西方各國，將壓抑美股後續表現。

永豐投顧則認為，美股恐慌情緒主要來自歐美疫情的擴散和油價驟降引發景氣衰退的疑慮，然而，市場忽略中國已步出疫情威脅，在 5G 建設和物聯網時代來臨下，需求只是延後 1-2 季，景氣不會步入衰退。

永豐投顧進一步指出，外資今年以來已賣超 3789 億元，不但將 2019 年買超金額 2442 億元全數賣完，賣超金額也超越 2018 年美中貿易戰全年賣超 3580 億元，驚恐程度已崩壞理智線，資金終究還是會回歸股市，建議投資人在五年線 9900 點短期跌穿時可考慮價值投資，尤以具備高殖利率成長股為主。